Exiliados venezolanos advierten “chantaje” de régimen de Maduro

Miami.- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) hizo un llamado hoy a la comunidad internacional a no caer “en el chantaje” planteado por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, quien ha dicho que hasta que no se retiren las sanciones no habrá elecciones presidenciales en Venezuela.

Veppex recordó que Rodríguez siempre había manifestado que las sanciones no les importaban, incluso han nombrado en altos cargos de la administración pública a todos los sujetos que han sido sancionados en señal de desafío.

“Ahora cambian el discurso e intentan chantajear a la comunidad internacional que ya está clara que en Venezuela existe una narco-dictadura que viola los derechos humanos y es una amenaza para la estabilidad de la región”, expresó el grupo.

Por ello exhortó a la comunidad internacional a que “mantenga e intensifique” las sanciones contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, “para asfixiarlo y aislarlo y que solo sean retiradas o aminoradas cuando se concrete su salida del poder y de la cleptocracia que le acompaña”.

“Exigimos a los factores de oposición a no terminar de caer en chantaje del régimen con respecto al tema de las sanciones, ya que ha sido suficiente el hecho de sentarse en un diálogo que traiciona al pueblo venezolano”, indicó.

Rodríguez manifestó su postura luego que el fin de semana se celebró en República Dominicana la primera ronda de negociaciones entre el gobierno y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que no hubo acuerdos.

Ambas partes prevén reunirse de nueva cuenta el 15 de diciembre y en el centro del debate están las elecciones presidenciales para 2018.

Ntx