Joaquina Mertz presentará “Honey” durante recital en el Lunario

México.- La cantante mexicana Joaquina Mertz dará a conocer la música de su primer EP titulado “Honey” en el Lunario del Auditorio Nacional, donde debutará el viernes 8 de diciembre luego de ofrecer un concierto en el Festival Internacional Cervantino.

En entrevista con Notimex, la artista subrayó que ésta será su primera presentación en México como solista, aunque ya había colaborado con algunos músicos en otros espectáculos.

Acerca de este foro del llamado “Coloso de Reforma” indicó que “es un lugar en el que puedes tener una conversación muy íntima, en el cual estás cerca del espectador y se puede empatizar mejor con el artista”.

Mertz platicó que cantará una colección de canciones que escribió durante el verano de 2016, como una propuesta llena de matices de funk, blues, hip hop, soul, jazz y rythm and blues.

Los asistentes escucharán la piezas “Good 2 me” y “Mama nature” que, dijo, habla sobre la forma en que “la gente llega a mí y después se van”, además de de cómo es ella como persona.

“Soy súper apasionada, muy sarcástica, me gusta hacer a mis amigos reír, me emociono muchísimo y prefiero estar rodeada de la gente que quiero”, platicó.

También se refirió a la pieza que le da nombre a su disco, “Honey”, que narra una ruptura sentimental que tuvo. Luego de ofrecer un concierto en el club de trasnoche del Festival Internacional Cervantino 2017, la cantante manifestó su deseo de “que después de este recital (en el Lunario) salgan cosas bonitas”.

“Tengo muchas influencias y en mi EP ‘Honey’ logré una mezcla muy homogénea de géneros que me gustan, y pude mostrar cuáles son mis grandes influencias, como el jazz, el neo soul y el hip hop, además de crear algo divertido. Incluso los arreglos que hice para las voces son de música clásica”, expresó la cantante, según un comunicado de prensa emitido después de la conferencia.

Joaquina estará acompañada por Iván de la Rioja en el teclado y como coro, Tulio Gámez con el bajo, Jorge Chacón que toca la guitarra, el baterista Daniel Zepeda, además de Greta de Lejía y Marco Mares en el coro.

La también compositora originaria de la Ciudad de México llegará a este espectáculo, luego de un arduo trabajo de autoconocimiento y de un proceso de desarrollo personal y profesional.

A los siete años descubrió su interés por la música al tomar clases de ópera; posteriormente estudió en el Interlochen Center of the Arts y en el Berklee College of Music, donde asistió a clases magistrales con la cantautora Lizz Wright, la cantante, compositora y productora Marlon Saunders, así como el jazzista Peter Eldridge.

“Soy aficionada al arte en general, gracias a mis papás; empecé a ir a conciertos con ellos desde que era muy chica y de ahí empecé a tomar clases de canto y apreciación musical”, comentó.

Joaquina Mertz ha compartido el escenario con Alexander Acha, Julieta Venegas y Jósean Log, la colombiana Totó la Momposina y el argentino naturalizado mexicano Noel Schajris, entre otros artistas.

Además de su trabajo en la música, la artista también escribe poesía y en 2016, con Jonathan Mendoza, recibió el premio Best of the Rest en el torneo universitario anual de “slam poetry” el College Union Poetry Slam Invitacional (CUPSI), que organiza la Association of Colleges Union International.

