Aprueba Miranda de Wallace Ley de Seguridad Interior

México.- La presidenta de la organización Alto Al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace expresó su apoyo a la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado de la República y consideró que para quienes la rechazan, “no hay peor enemigo que la ignorancia”.

“Yo apruebo que al fin se haya resuelto este tema que tiene más de seis años atorado en la Cámara de Diputados y Senadores, porque creo que ya se les olvidó a mucha gente, a la ciudadanía, a los propios diputados y senadores que esta ley había sido promovida desde hace mucho tiempo”.

Recordó que dicha legislación está expresamente en la Constitución en el Artículo 89, fracción sexta, que habla acerca de una normatividad en la seguridad interior del país, es decir, “estaba por mandato constitucional y no la teníamos, así que para todos aquellos que hoy se flagelan diciendo que se va a militarizar, me parece que no hay peor enemigo de los mexicanos que la ignorancia”.

Entrevistada en Milenio Noticias, expresó que la Ley de Seguridad Interior va a acortar la discrecionalidad con la que hoy se tendría a las Fuerzas Armadas en la calle y que lo único que se tendría pue cuestionar y que es lo más preocupante, saber cuándo los gobernadores van a capacitar y a preparar a sus policías.

“Lo cuestionable es que no se les está poniendo un límite a los gobiernos estatales para que ellos puedan constituir sus policías, porque para ello ha sido cómodo levantar las manos y esperar que lleguen las Fuerzas Armadas”, insistió.

Dijo que ahora, con esta nueva legislación, habrá un procedimiento para que el presidente de la República pueda enviar a las Fuerzas Armadas y que todos aquellos que claman que saquen al Ejercito de las calles, se les olvida que el Ejército no está porque así lo quieran, “ ellos quieren regresar a sus cuarteles”.

Ntx.