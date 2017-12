El PRD no le firmará un cheque en blanco al Secretario de Finanzas: Toledo

Ciudad de México.- En el marco de la comparecencia del secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Edgar Amador, quien expuso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 ante el pleno de la ALDF, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mauricio Toledo, cuestionó su falta de sensibilidad respecto al presupuesto para la reconstrucción de la CDMX.

“En el PRD no le vamos a firmar un cheque en blanco. Necesitamos los recursos para la reconstrucción de manera inmediata y los fondos que sean necesarios para la gente que fue afectada en el sismo. Mi intervención no es una pregunta, es una denuncia y una demanda con usted, ante su falta de sensibilidad y compromiso”, sentenció.

En este sentido, el diputado reprobó la falta de acción de Edgar Amador en cuanto a la atención brindada a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.

“Señor Secretario, usted se equivoca, porque en plena desgracia y en plena reconstrucción de la capital, es irónico que no se haya preocupado por fortalecer a la Secretaría de Protección Civil en materia de prevención. También es lamentable que el jefe de Gobierno y prácticamente todo el gabinete esté trabajando de la mano de los damnificados y a usted no le hemos visto ni ha atendido la problemática. No está a la altura histórica de los funcionarios que han actuado de inmediato ante las emergencias”, cuestionó.

Asimismo, Toledo le solicitó al titular de Finanzas contemplar los problemas de laudos que diversas dependencias deben atender, como es el caso de las delegaciones de Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Venustiano Carranza, entre otras.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recordó al secretario el respeto y compromiso político que debe mostrar.

“Usted gobierna para todos, pero debe de tener una lealtad, y ésta se la debe al jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, y a la ciudadanía, digo ésto porque usted se maneja de forma independiente, toma decisiones en privado y se olvida del compromiso moral y político”, concluyó.