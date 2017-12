Frente Ciudadano por México: ¿el principio del fin?

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

A mí me pareció muy buena idea la creación del Frente Ciudadano por México (FCM), esa coalición de partidos opositores orientada a sacar al PRI de Los Pinos a objeto de marcar una agenda pública a medio camino entre la socialdemocracia (PRD y MC) y la democracia cristiana (PAN), algo que es tan común y funcional en la órbita europea.

Nuestra democracia sigue siendo muy grotesca y atrasada: no tenemos segunda vuelta electoral y no es posible generar gobiernos de coalición en forma. Esta circunstancia dificulta la generación de gobiernos estables, comprometidos y con visión de Estado.

Por eso, la idea del FCM resultó ser una bocanada de aire fresco, un ejercicio inédito dentro de nuestra demacrada vida política.

Y, de hecho, no resultaba nada mala la fórmula de distribución que se manejó como trascendido: el PAN ponía al candidato a la Presidencia de la República, el PRD al candidato al Gobierno de la Ciudad de México y el MC al candidato a la gubernatura de Jalisco. ¡Buena fórmula!

Pero todo lo comenzaron a descomponer los angelitos megalómanos, comenzando por Miguel Ángel Mancera, el inepto Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El FCM desperdició mucho tiempo en definir el método de designación del candidato, e incluso dos “ingenuos” aspirantes, Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle, propusieron una consulta abierta a la población… ¡claro, para darles la oportunidad a los priistas y a los morenos de meter las manos en los asuntos del FCM!

¡Miren ustedes qué inteligencia la de estos políticos!

Nada, nada, lo que tuvo que haber hecho el FCM era integrar un consejo elector interpartidario encargado de depurar la fórmula de distribución y la asignación de candidaturas, incluyendo algunas para esos “ciudadanos” que critican acremente a la “partidocracia” tan sólo para que ésta le abra algunos espacios “a la sociedad civil”.

Y, una vez concretado el acuerdo principal, salir a los medios a través de un estruendoso evento de unidad opositora, con todos los partidos bien ensamblados y presumiendo la primera gran alianza nacional entre socialdemócratas y demócrata-cristianos.

Pero no fue así e, incluso, las cosas van de mal en peor para el FCM.

El lunes 04 de diciembre, las principales cabezas del PRD “cerraron filas” en torno a Miguel Ángel Mancera, en un patético intento de “albazo” que cayó muy mal en los otros integrantes del FCM. Quedó claro que los perredistas quisieron inclinar la balanza a favor de Mancera en un lance torpe, mediático y populachero.

Los panistas aliancistas andan encabronados y Dante Delgado, líder del MC, les recordó a los perredistas encandiladores el trascendido original: para el PAN la Presidencia y para el PRD la Ciudad de México, añadiendo que Mancera sería buena carta para el Senado.

Asimismo, Dante Delgado puso como fecha límite el próximo viernes 08 de diciembre, de tal suerte que si para entonces no se logra destrabar la negociación entre el PAN y el PRD, se dará por hecho que cada partido recogerá sus canicas para ir en solitario.

Importante es destacar que Dante Delgadoenfatizó la idea de que ningún partido puede llevarse todas las candidaturas importantes. El mensaje fue obviamente para el PRD y Jesús Zambrano acuso de recibido, afirmando que no le gustó el “modito” de repartir “huesos” de Dante Delgado.

¿Y creerá Jesús Zambrano que a Ricardo Anaya y a Dante Delgado les gustó el “modito” de dar “albazos” del PRD?

Lo obvio no se puede negar: los aliados ya se están madreando entre sí y de esto nada bueno podrá salir.

El FCM ya se está yendo a pique y aunque logre sacar a tiempo a su candidato presidencial, éste encabezará un monstruo debilitado de tres cabezas.

El FCM está perdiendo fuerza y mucha. Quizá hasta desaparezca.

Lo peor de todo esto es que el PRD se adelantó torpemente a los tiempos para apoyar al inepto de Miguel Ángel Mancera.

Sí, al inepto de Miguel Ángel Mancera, quien no ha logrado deslindar responsabilidadesclaras con respecto a la Línea 12 del Metro, quien ha sido incapaz de observar el crecimiento del crimen organizado en la Ciudad de México, quien no ha logrado disminuir los índices delictivos de la capital,quien pretende encajarle a los capitalinos un sospechoso y costosísimo incinerador de basura, quien se congratula de seguir ampliando el contaminante e insuficiente Metrobús, quien básicamente le apuesta a los vientos para enfrentar el problema de la contaminación del aire, quien sigue financiando educación deficitaria a través del IEMS y de la UACM en vez de comprender el potencial educativo del ciberespacio, quien ha sido incapaz de conectar a donadores privados y potenciales donatarios para impulsar la reconstrucción de vivienda tras el sismo del 19-S, quien ha incrementado los programas sociales populistas pese a sus promesas iniciales, quien hasta “abogados lleva a tu casa” pero no puede llevar “anticonceptivos e ILE a tu cuadra, tu manzana y tu colonia”… ¿le sigo?

Miguel Ángel Mancera es un gobernanteinepto. Si Mancera es la mejor carta del PRD… ¡no me quiero imaginar a las peores!

El PRD está en una crisis terrible como partido político y, encima, se pone exquisito dentro del FCM.

Estamos atestiguando, al parecer, el principio del fin de una buena idea, del Frente Ciudadano por México, porque a éste le ha faltado madurez ideológica, capacidad organizativa y proyección política, sobrándole, en cambio, berrinchitos y caprichitos de políticos de medio pelo, como Miguel Ángel Mancera.

¿Creen ustedes que los partidos del FCM logren enderezar a tiempo la nave?.