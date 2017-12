“Micky” Román pide al “Siri” evitar excesos de confianza

Las Vegas, EUA.- Mientras el boxeador Orlando Salido busca un triunfo que lo lleve a una pelea de título del mundo, Miguel “Micky” Román reconoció que el “Siri” es favorito, pero le pidió evitar excesos de confianza o se llevará una sorpresa.

Ambos pugilistas ya están en la “ciudad del juego” y hoy atendieron a los medios en teleconferencia, confiados en ofrecer una buena pelea a los aficionados en el choque a 10 rounds y que será el estelar de la velada en el Mandalay Bay de esta ciudad.

“Estoy muy contento con la oportunidad de estelarizar una cartelera en Las Vegas. Es una gran oportunidad en mi carrera y la voy a aprovechar al máximo, estoy bien preparado para darle a los aficionados una gran pelea el sábado”, dijo el “Siri” (44-13-4, 31 KOs).

El de Ciudad Obregón, Sonora, quien espera la oportunidad para retar a Miguel “Alacrán” Berchelt por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sabe que un triunfo este fin de semana podría llevarlo a la esperada contienda.

“Sé que hay peleas importantes en mi futuro, pero primero tengo que vencer a Román, quien es un rival peligroso y luego veremos qué sigue. Me siento fuerte y muy bien para este compromiso”, dijo Orlando.

Por su parte, el oriundo de Ciudad Juárez y con marca de 57-12, 44 nocauts, destacó la preparación realizada para esta pelea, en la cual no es favorito, pero dejó en claro que puede aprovechar esa situación a su favor.

“Sé que Salido es el favorito en esta pelea, pero eso a mí no me importa, yo hice una gran preparación y voy a buscar el triunfo a toda costa. Espero que no esté pensando en futuras peleas y no me haya menospreciado, si lo hace se va llevar una gran sorpresa”, aseguró Román.

Ntx