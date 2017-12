Por Héctor Moctezuma De León.

¡A qué le tira el PRI con Mikel Arriola como candidato a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México? Arriola un tecnócrata sin militancia política, con una corta trayectoria en la administración pública es la peor carta que los priistas, ahora con apuesta por ciudadanos, pueden presentar para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, ¿a quién se le ocurrió semejante estupidez?

Si el PRI contara con un candidato a la Presidencia con un arrastre incontrolable, no habría problemas porque jalaría a su candidato en la capital del país, pero los priistas no están para darse esos lujos, José Antonio Meade necesita que le acerquen los votos de la ciudad de México y el pelotari no es quien se los puede dar.

Mikel Arriola presume que dejó con números negros al Seguro Social, pero lo que no dice es que miles de derechohabientes se quejan del pésimo servicio que presta esa institución, en donde en los últimos años se han multiplicado los casos de diagnósticos equivocados y la larga espera que tienen que sufrir los pacientes para recibir atención médica.

El ex –director del IMSS no tiene ningún antecedente partidista, mucho menos de haber ocupado un puesto de elección popular, entonces ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de postularlo para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México? ¿Sería Clavillazo o fue otra genialidad de quien realmente manda en el PRI y en los Pinos y que despacha en la avenida Juárez.

En el 2012 Beatriz Paredes obtuvo una votación de 942 mil 115 votos, quedó en segundo lugar muy debajo de Miguel Ángel Mancera que superó los 3 millones, ¿usted cree que el señor Arriola pueda superar esa marca en esta elección? Si Eruviel Ávila piensa que en la Ciudad de México se pueden manipular los votos como en el Estado de México, se equivoca.

Claudia Sheinbaum arrasará al priista y sí en el 2012 Mancera le ganó 3 a 1 a la ex –dirigente nacional del PRI, en el 2018, la candidata de Morena le ganará 5-1, a Mikel así de sencillo.

Hoy el Papa Francisco hará oficial el anuncio del nombramiento de Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México, se va Norberto Rivera Carrera, sin haber aclarado su participación en la protección a curas pederastas. Se confirma lo que aquí les dijimos hace varios meses…Enrique Rodríguez quien se encarga de la comunicación de José Antonio Meade es protegido de Eduardo del Río a pesar de tener un expediente judicial abierto acusado de acoso sexual y otras lindezas cuando dirigía el canal del Poder Judicial de la Federación, una finísima persona que también pasó por comunicación social del PRI en Edomex y estuvo en la Profeco bajo las órdenes de Ernesto Nemer…Pocos lo saben pero Arturo Montiel estuvo con Ficha Roja de la Interpol por desacato a una orden judicial de las autoridades francesas por su disputa con su ex –Maude Versini. El Tío Monti vivió escondido algunos meses en Miami, Florida…Encuestas ya como virtual candidato del PRI le dan un tercer lugar a José Antonio Meade, debajo de Ricardo Anaya y Andrés Manuel. Y en periódicos en donde en las últimas fechas han mostrado una inclinación al gobierno priista.

