Castigo a quienes no garanticen paridad en comicios: Consejero del IECM

Ciudad de México.- “Mientras no haya sanciones para quienes no apliquen las cuotas, la paridad de género no podrá ser posible, por lo que debe haber castigo en donde no se respete este mandato”, así lo señaló el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri Gabriel Beltrán Miranda.

Durante la presentación del libro Women, Politics and Democracy in America Latina, coeditado por la Doctora Flavia Freidenberg, el cual discute las tendencias actuales en la representación de las mujeres y su papel en la política en los países de América Latina.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el consejero consideró que las cuotas más efectivas, son aquellas en donde su lugar en las listas es respetado y funcionan mejor, en donde la autoridad electoral monitorea mejor el desempeño y cumplimiento de las cuotas, por parte de los partidos políticos.

Indicó que “este libro llega en un buen momento, porque estamos iniciando con el Proceso Electoral y las autoridades tenemos que pensar en planteamientos serios para garantizar que el principio de paridad en la contienda sea eficaz”.

Informó que en el país hay 14 entidades federativas que ya cuentan con lineamientos de paridad, 10 de las cuales comparten la idea de que haya rentabilidad; es decir, la idea que manifestó el Instituto Nacional Electoral en donde se configuren tres bloques, los cuales deben contar con paridad entre hombres y mujeres.

En la Ciudad de México, destacó, “hay un aspecto interesante, la Constitución local señala que se debe garantizar la igualdad en la integración del Congreso”.

En el encuentro donde también estuvo presente la consejera electoral del IECM, Myriam Alarcón Reyes, el consejero Beltrán Miranda destacó que esta obra es una pieza fundamental para entender el tema de género y democracia en Latinoamérica.

Añadió que es importante hablar del tema, pues a nivel mundial, en los últimos años América Latina reporta mayor proporción de mujeres en sus congresos, respecto de los países europeos. “Tenemos el 28 por ciento de mujeres, con lo que América es el continente con mayor representación femenina, al tiempo que el promedio mundial es de 23 por ciento”, puntualizó.

Indicó que el libro sistematiza con claridad las experiencias de América Latina, hace comparativos entre distintos procesos electorales desarrollados en diversos países. Pone ejemplos de lo que se hace bien y lo que está funcionando mal. Sin embargo, reconoció que en este continente no todo es positivo, “pues muy pronto nos quedaremos sin presidentas, está a punto de ver la conclusión de la única mujer que gobierna un país de esta región”.

De igual forma, refirió que, en otro apartado del libro, se señalan dos medidas tomadas en América Latina para potenciar las políticas de género, tales como promover los institutos de la mujer, agencias y secretarías, así como ser eficaces en la implementación de las cuotas.

Sobre los estudios de género, señaló que constantemente se discute el tratamiento que se da a la transmisión de la información política de candidatos y candidatas. Recordó que el IECM hizo un monitoreo en las elecciones pasadas, para conocer cómo se difunden los mensajes de aspirantes hombres y mujeres en medios electrónicos. Dijo que “lo que encontramos es que durante la contienda, en donde había paridad en las candidaturas, el tiempo otorgado a los varones, era el doble que a las mujeres. En ese contexto, fue una hazaña para ellas competir y sobre todo ganar”.

Finalmente, comentó que la obra deja pendiente el tema de género a nivel subnacional y no aborda lo relativo a las y los candidatos independientes, por lo que la idea de una segunda edición de este libro, resulta muy atractiva, concluyó.

En el evento estuvieron presentes la Dra, Freidenberg; la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas; la catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rosa María Mirón Lince; y el magistrado de la Sala Regional CDMX del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Armando I. Maitret Hernández.