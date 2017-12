J.K. Rowling defiende a Johnny Depp

Después de que los fanáticos del universo de Harry Potter mostraran su molestia de la elección del actor Johnny Depp como el villano principal de la nueva saga del mundo mágico “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”, J.K. Rowling, autora de los libros y principal cabeza creativa de esta nueva etapa, publicó a través de su cuenta de Twitter una carta donde explicaba el porqué de su elección.

La autora se confesó feliz de escribir los guiones de las dos primeras películas de esta nueva saga y de tener al interprete del joven manos de tijera o el sombrerero loco, su carta cierra con la frase “Todos tenemos que hacer lo que creemos que es lo correcto”.

I'm saying what I can about the Grindelwald casting issue here:https://t.co/NDMjy542Yv

— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 7, 2017