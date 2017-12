Tras 8 ediciones en la Ciudad de México, Corona Capital va a Guadalajara

México.- El festival Corona Capital anunció que realizará una primera edición en Guadalajara el 7 de abril de 2018 en Foro Alterno, cuyo cartel está encabezado por The Killers, Alanis Morissette, Robin Schulz y David Byrne.

Ésta será la primera vez que el encuentro musical salga de la Ciudad de México para realizarse en otra entidad, luego de ocho ediciones efectuadas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, la más reciente en noviembre de este año.

El Corona Capital se ha consolidado como el encuentro de música internacional más importante del país. Desde su nacimiento en 2010, ha crecido con su público; creó un espacio único para reunir el talento de bandas emergentes y actos en la cumbre del éxito.

Así como a leyendas con carreras consagradas, que ha dado como resultado la madurez necesaria para expandir sus horizontes y llevar a cabo su primera jornada fuera de la Ciudad de México, se indicó en un comunicado de prensa.

El Festival Corona Capital ha presentado a lo largo de su historia lo mejor de la escena musical mundial, trayendo al país por primera vez a bandas como Pixies, The Libertines, Portishead o Florence and The Machine, e impulsando la trayectoria de actos que se convertirían en fenómenos globales como Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Sam Smith, Capital Cities, y muchos más.

Durante sus dos primeras ediciones, Corona Capital mantuvo su “line up” distribuido solo en un día, y gracias a la respuesta y a la demanda del público de la Ciudad, creció a dos días.

Ntx