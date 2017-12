Verónica Castro confiesa que hacer escenas íntimas fue todo un reto

Mexico.- La actriz Verónica Castro, quien es considerada un icono de la televisión, reconoció que hacer escenas de cama para la serie “La casa de las flores”, de Manolo Caro, fue todo un reto.

Con una risa un tanto nerviosa, la actriz reveló que hacer una escena de cama no fue tan fácil como muchos pensarían por su experiencia.

Aunque no quiso revelar detalles de cómo se mostrará, Castro señaló que fue una escena muy platicada con el director Manolo Caro, quien logró convencerla.

“Si no las hice de joven pensé que menos ahora, pero me convenció y me metió a la cama, así que pronto verán lo que digo”, dijo durante su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix.

La protagonista de la exitosa telenovela “Los ricos también lloran” dijo que nunca imaginó que Manolo Caro fuera tan inteligente, pues aceptó trabajar con él, en un inicio por cariño y por la mistad que el director tiene con su hijo Michel, quien además la animó mucho a participar en esta serie.

“Tenía miedo a lo desconocido, pero ahora digo que padre conocer gente joven y talentosa, porque esa energía es la que me recarga a mí”, apuntó Castro, quien también hizo énfasis en lo meticuloso que es Caro para trabajar.

“Cuidó cada escena y hasta en sus descanso estaba trabajando, eso es lo que me gustó, esa vitalidad de querer comerse el mundo con sus historias”, apuntó.

“Nos divertimos mucho”, apuntó la ojiverde, quien reconoció que esta nueva modalidad de hacer series le gustó, porque a diferencia de las telenovelas, género que la encumbró, los personajes tiene mucho de la realidad.

Comentó que en las telenovelas sus personajes eran de quinceañeras, que en ese entonces eran de cierta forma y gustaban, sin embargo ahora con las series los personajes toman muchas cosas de la realidad y eso gusta al espectador.

Por lo que reconoció que sufrió con esta serie, pues ni ella misma daba crédito a todo lo que le pasa a su personaje, “pensé que los primeros capítulos eran fuertes, pero hay que ver los últimos”.

“Yo decía: cómo me puede pasar esto a mí, a una mujer, pero luego decía me puede pasar a mí y a quien sea, entonces era un ir y venir en la historia que me estrujaba realmente”.

“La pasé bien porque con Manolo no te la puedes pasar mal”, explicó Castro, al mostrarse entusiasta de poder trabajar una vez más con su hijo Michel en un proyecto fílmico.

Aunque no hay fecha ni un guión, debido a que recientemente regresaron a la Ciudad de México, la actriz reveló que es algo que tienen pendiente.

“Las fechas no las sé, pero ahí estaré para hacer algo con él”, dijo Verónica Castro, quien en 2008 hizo el cortometraje “En la oscuridad” que estuvo a cargo del menor de sus hijos.

Ntx