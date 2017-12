Cantante Miguel lanza su CD “War & Leisure” y el video del tema “Now”

México.- El cantante estadunidense Miguel lanzó su nuevo álbum titulado “War & Leisure”, junto con el video oficial de la canción “Now”, en el que mezcla su interpretación con imágenes sobre la problemática en torno a migrantes detenidos en California.

Este es el cuarto disco con 12 canciones del también compositor ganador del Grammy y el primero desde el aclamado “Wildheart”; es una meditación sobre la dualidad que el músico describe como su placa más movida, con la participación de J. Cole, Rick Ross, Travis Scott, Kali Uchis, Salaam Remi y QUIÑ.

En fecha reciente también anunció su gira estadunidense para apoyar su nuevo álbum, la cual tendrá 35 fechas que empiezan el 22 de febrero en Portland, Oregon, y se presentará ante las audiencias más importantes de Estados Unidos y Canadá en el transcurso de la primavera, para concluir el 12 de abril.

TDE’s SiR & NonChalant Savant acompañarán al vocalista como bandas abridoras, se informó en un comunicado, en el que se especifica que los boletos estarán a la venta el 4 de diciembre.

Miguel también sacó a la luz su tropical sencillo “Pinapple skies”, junto con su nueva melodía “Told you so”, las cuales interpretó en el Fashion Show 2017 de Victoria’s Secret.

Igualmente arrancó su campaña más temprano este año con el primer sencillo “Sky Walker”, con Travis Scott, que ha acumulado alrededor de 100 millones de reproducciones en todo el mundo y sigue subiendo en las listas de la radio.

Hace poco el artista interpretó una versión acústica de “Sky Walker” y adelantó una parte del álbum “Come through and chill” en el programa “The late show with Stephen Colbert” y en “The tonight show starring Jimmy Fallon”.

Miguel también se unió con la cantante de pop mexicana Natalia Lafourcade en la canción “Remember me”, de la película animada “Coco”, la cual llegó al número uno en las taquillas durante el Día de Acción de Gracias.

Ntx