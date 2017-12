Historias en Papel

México.- “La oscura luz del sol de medianoche”, de Cecilia Ekbäck. Suecia 1855. El Ministro de Justicia recibe un mensaje aterrador. Ha habido una masacre en una montaña de la Laponia. Aparentemente, uno de los nómadas Sami, los nativos de la región, asesinaron a sangre fría a un sacerdote, a un oficial y a un colono en su rectoría.

El asesino se encuentra bajo custodia, pero no está dispuesto a contar nada. El Ministro envía a la zona a su yerno, un geólogo, con la tarea de investigar lo acontecido. Pero hay otros motivos por los cuales visitar Blackasen, montaña que esconde muchos secretos, una montaña muy rica en depósitos minerales que nunca jamás han sido explotados.

Pero “Magnus” no viajará solo. La hija del Ministro, una mujer caprichosa pero caída en desgracia le acompañará. Ambas inician un viaje que les lleva de la tranquila Estocolmo a los salvajes paisajes del norte de Suecia, bajo la extraña y cautivadora luz de sol de medianoche. Ahí, descubrirán la aterradora verdad relacionada con los asesinatos.

“Sissi, emperatriz accidental” (“Sissi” 1), de Allison Pataki. Agosto, 1853. Tres mujeres descienden del carruaje que las ha traído desde su palacio a las orillas del lago Starnberg, en Baviera, hasta la Alta Austria. “Elena”, de 18 años, vino con su madre y su hermana menor. Ellas esperan formalizar su compromiso con su primo, el emperador de Austria.

Y sin embargo, no es la seria y formal “Elena” sino “Isabel” (“Sissi” como cariñosamente la llaman todos al interior de la familia), esa otra prima de 15 años, joven de una enorme belleza, muy independiente y de espíritu libre, y quien ha sido educada en el ambiente liberal de la residencia de los duques de Baviera, la que hechiza a “Francisco José” I.

Nunca estuvo planeado que fuera emperatriz. Pero por una vez en la rígida y estricta corte austríaca el amor triunfó. “Sissi”, mujer de personalidad compleja, vivió en un período histórico fascinante. Esposa, madre, activista por los derechos humanos, una incansable viajera, lectora de Shakespeare, de la poesía, de la filosofía y de las lenguas extranjeras.

“Niña buena, niña mala”, de Ali Land, llegó a las librerías de México con un enunciado: Es un éxito internacional traducido a más de 20 idiomas y de acuerdo con la crítica más severa, se trata del debut más explosivo y controversial de 2017. La madre de “Annie” es una conocida asesina en serie. La única manera de detenerla es entregándola a la policía.

Pero aunque ya no esté cerca, “Annie” no puede sacarla de su cabeza. El secreto de su pasado no la deja dormir, incluso con su nueva familia y su nuevo nombre: “Milly”. Mientras que un equipo de expertos prepara a “Milly” para encarar a su madre en un complicado juicio, ella a su vez deberá de confrontar su pasado. Cosa nada fácil para ella.

Ahora puede ser quien ella elija ser… una página en blanco. Pero su madre es una asesina serial. Y la sangre siempre llama. La misma crítica ha dicho que se trata de una novela de corte original e intensa. No es solamente un estupendo thriller, sino un clavado al alma de una adolescente; un suspenso hecho y derecho muy bien escrito; un gran triunfo literario.

“Elegida por la luna”, de P.C. Cast, es una novela juvenil cuyo escenario es un mundo tan lleno de magia como de peligro y crueldad, “Mari” debe enfrentar a su verdadero ser, aceptar su poder y embarcarse en un viaje para salvar a su pueblo. ¿Está preparada para ese destino? Elegida para aceptar quién es, para seguir su destino, para cambiar el mundo.

“Mari” vive al margen de su identidad desde hace mucho tiempo pero una oscura criatura aparece para destrozarle la vida a ella y a cuantos la rodean. Ella debe liberar su poder y descubrir quién es, aceptando su otro yo y emprendiendo el camino para salvar el mundo. En su viaje encuentra a “Nik, hijo de un clan enemigo, quien le hace sentir cosas lindas…

La oscuridad se cierne sobre este nuevo universo creado por Cast. En realidad es mucho más fuerte y devastadora que nunca, por lo que una pregunta brota irremediablemente: ¿Serán “Mari” y “Nik” capaces de combatirla y consecuentemente, salvar al pueblo? Lo mejor es que el lector se adentre en esta historia épica cargada de fantasía y amor.

“Sueños rojos”, de Isabelle Ronin, es la primera entrega de “Chasing Red”, la nueva serie romántica que promete al lector hacerlo creer en el amor a primera vista. Con tan solo 21 años, “Verónica” está sola en este mundo, y se acaba de quedar en la calle. Desesperada, decide darse una larguísima noche loca para olvidar el caos monumental que es su vida.

Esa noche de fiesta se convierte rápidamente en una oportunidad para cambiar su futuro… y su futuro puede que se llame “Caleb”, estrella del baloncesto y conquistador nato, quien rápidamente se queda prendado de ella y le ofrece un trato: Ella no tiene dónde vivir y él tiene dinero, mucho dinero. Ella lo piensa y concluye: ¿Por qué no se mudarme con él?”.

Por primera vez en su vida, “Caleb” ha encontrado algo que desea desesperadamente, en tanto que “Verónica” no está dispuesta a entregarse. El romanticismo, la sensualidad y la sexualidad, están presentes en esta novela de Ronin, escritora filipino-canadiense que hoy vive en Winnipeg. “Sueños rojos” cuenta con 130 millones de seguidores en las redes.

