Anaya al frente del Frente

Anaya va a disputar la Presidencia. No pudieron evitarlo. Con todo y que echaron toda la carne al asador. En vano la señora Calderón trató de generar una división interna en su partido, cuyo debilitamiento fue la mejor aportación que tuvieron durante un sexenio, tiempo en el que hicieron aflorar resentimientos menores, bloqueando militancias y méritos mayores, a cambio de sumar colaboradores incompetentes, autoritarios y francamente antipolíticos como: Lozano, Cordero, los cuñados y Patricia Flores, sólo por mencionar a los cercanos.

Ni la campaña en los medios, fincada en sospechas de enriquecimiento familiar tuvo el efecto que los publicistas esperaban. Lo que manejaron de Anaya, apuntaba cuando mucho a la duda, que contrastada por las demostraciones de raterías mayores como la de Odebrecht, por la que sacrificaron a un incondicional, Santiago Nieto; los cuantiosos hurtos de los gobernadores favoritos de Peña y una deuda espantosa. Al lado, las imputaciones a Anaya se vieron forzadas, insustanciales. Y lo que les habrá costado.

Hicieron todo lo posible por socavar la unidad del Frente que era al principio naturalmente frágil, pero los golpes la robustecieron. La evidencia del terror que le representaba el Frente al poder, fue su pertinencia. Lo que les ofreció la señora del rebozo en el café elbista “El Balmoral” a Moreno Valle y a Mancera, se sabe: tenían que someterse en espera de un triunfo improbable del PRI y mediante la traición a sus partidos reales y de facto, respectivamente, llegar a ser hipotéticos secretarios de Meade, como supone la intrigante, sucederá con ella. Nada que no pudieran tener en la bolsa, quedándose en un mejor esquema.

Con Mancera la estrategia fue mas intensa, se usó la propaganda negra de afirmar verdades a medias, es decir mentiras totales. Se dijo que en las encuestas Mancera superaba con mucho a Anaya; varias casas que se dedican a realizarlas al mejor postor, las avalaban.

Se difundió un concepto de selección democratizadora sui generis, uno nunca expresado, que era tan secreto como idea, que las distintas versiones, que no atinaron a definir una forma racional del mismo, solo concluían que el presidente del partido de mayor fuerza en el Frente, el que no tenía visos de simulador como opositor, el que ni siquiera tenía una buena relación con los que gobiernan, el que no les garantizaba impunidad o perdón, ese, no debería ser ¿porqué? Porque no. Sería la respuesta.

Mancera, a veces entendía y a veces no. Dijo que quería un proceso abierto, uno que no lo podía articular; porque era tanto como abrirle cancha al PRI para que con sus masas a sueldo, intervinieran en una aclamación tipo la del sargento Pío Marcha, el que lanzó por la madrugada como emperador a Agustín de Iturbide. La famosa y falsaria “voluntad popular” desquebrajando oposiciones.

Porque también el surgimiento de la nada, de Ríos Pitter, alias el jaguar; precandidato independiente con firmas apócrifas, proporcionadas por los operadores de los programas sociales, al mando de los gobernadores; está en esa tesitura de jalar a los perredistas ebradistas; como si en verdad existieran.

La fórmula del Frente, no encierra misterios, siempre se vio realista y práctica, desde el principio: el de más peso o sea el PAN, pone el candidato presidencial; seguramente el PRD puede elegir el cargo que sigue o la secretaría que consideren más importante . Si Mancera los representa para esa posición tenga por seguro, que llegaría tal vez a Gobernación; siempre y cuando mantenga su postura de no reventar al Frente en lo que a él le toca, como declaró en la semana.

Porque el compromiso es con el PRD. El jefe de gobierno de la capital, no es un líder carismático imprescindible, como los publicistas insisten que fue humillado. Puede sumar como otros. No estuviera donde está, si no es porque el PRD arrasaba hasta su llegada.

Los procesos van a continuar por el camino del rechazo de la manipulación. Los ciudadanos están lastimados. Y la lógica no tiene tropiezos. Tiene que llegar el que desde hoy, está en una posición diametral frente al gobierno, Y todo indica que aunque sigan retorciendo los hechos, Anaya ya se quedo al frente del Frente.