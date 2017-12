El Frente solicita registro, cambia de nombre, pero falta el candidato

Por Francisco Garfias.

El registro del Convenio de Coalición Electoral que registró ayer en el INE es un gran paso adelante hacia el alumbramiento del Frente, diseñado para sacar al PRI del gobierno “de una vez y para siempre”, según palabras de Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

Pero más allá de la euforia mostrada anoche por Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y el propio Dante, no podemos soslayar que no hay aún acuerdo sobre la candidatura presidencial diseñada para el jefe nacional del PAN.

Los datos que tenemos son contradictorios. Hay camino que recorrer para planchar un acuerdo.

En el equipo de Rafael Moreno Valle, uno de los aspirantes azules, nos dicen que es “falso 100 por ciento” que el ex gobernador de Puebla se haya sumado a la candidatura presidencial del llamado “Joven maravilla” que, por la experiencia que he tenido con él, no es hombre de palabra.

“No hay pláticas, pero hasta el momento no se ha cerrado un acuerdo. Tuvimos una ayer (el jueves) pero no llegamos a nada”, puntualizaron en el entorno del poblano.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, otro de los aspirantes, fue más cauto en su respuesta, pero nos dejó claro que tampoco le ha alzado la mano al llamado Anaya, a quien los porristas que llevó al INE le gritaron a coro “¡Presidente! ¡Presidente!

A la pregunta de si ya quedaron fuera de la contienda de la candidatura presidencial los otros aspirantes del PAN –los mencionados más Ruffo y Derbez- el ex gobernador de Guanajuato respondió: “No lo parece”.

Derbez, rector de la Universidad de las Américas, optó por guardar silencio. No nos tomó la llamada, ni respondió mensajes por WhatsApp.

* * *

Desde que se iniciaron las negociaciones quedó claro que Acción Nacional nunca aceptaría que el candidato presidencial del Frente no fuese del PAN.

“Los otros aspirantes del PAN pueden decir misa. Por ingenuos o por mentirosos, pero ninguno de ellos es capaz de ganarle a Ricardo en la Interna”, señaló una fuente vinculada con las negociaciones.

El acuerdo que se perfila “por consenso” –o mejor dicho por imposición cupular- es que la candidatura presidencial de Por México al Frente –así se llama ahora la coalición- ira al panista Ricardo Anaya; la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a la perredista Alejandra Barrales. La misma que aseguró que en el Frente no hay un “decididor” que diga quien va a ser.

La pregunta de los 64 mil ¿Y qué van a hacer con Mancera?

Al jefe de gobierno le ofreció Dante una senaduría plurinominal. El alcalde capitalino se ofendió con la propuesta. Lo hizo notar con sarcasmo. Dijo que el líder del MC sería “un buen secretario de agricultura”.

Por cierto que la coalición cambia de nombre. Los dirigentes fueron sensibles a la las críticas de que era un Frente Ciudadano -sin ciudadanos, entendidos estos como sin militancia partidista. Ahora se llamará simplemente “por México al Frente”.

* * *

Destacados priistas han señalado que José Antonio Meade será “candidato único” a la Presidencia de la República de ese partido.

La bronca es que si no tiene un adversario interno durante la precampaña su imagen no podrá aparecer los miles de spots que inician el 14 de diciembre próximo. Eso lo que dice la Ley.

La SCJN y el TEPJF ya establecieron jurisprudencia al respecto.

En el mismo caso está Andrés Manuel López Obrador. No tiene adversario enfrente para la candidatura de Morena.

Dudamos mucho que ambos renuncien a promoverse en los miles de spots de radio y televisión que tendremos en la precampaña. Sería dar ventaja a los adversarios de otros partidos.

* * *

El martes podría haber nuevo auditor. Quedan tres en competencia por la sucesión de Juan Manuel Portal: David Colmenares, Arturo Orci y Ángel Trinidad Zaldívar.

Nos dicen que el nombramiento está entre los dos primeros.

Orci viene de la ASF. Estuvo allí durante los ocho años de Juan Manuel Portal. Funge como Auditor Federal de Gasto Federalizado. Colmenares lo precedió en ese cargo. Salió de la Auditoria en 2013. El primero trae la bendición del auditor y es cercano a Emilio Gamboa. David se puso a la moda y se presenta como “candidato independiente”.

Organismos ciudadanos pidieron a la Comisión de Vigilancia que los integrantes de la terna hagan una presentación publica de sus respectivos proyectos para la Auditoria.

La preguntamos a la diputada del MC, Claudia Corichi, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre la propuesta de las organizaciones ciudadanas.

“Algunos quieren ver a los tres en acción. Podría ser en el pleno, antes de la votación. Sería bueno, pero aun no se ha planteado oficialmente”, puntualizó.

* * *

Miguel Alonso Raya no se ha registrado para la presidencia nacional del PRD que hoy se decide en el Consejo Nacional. Tampoco se ha candidateado. Pero su nombre esta por todos lados, después de que el mexiquense Juan Zepeda anunciara que buscará una senaduría.

El maestro Raya no polariza con ninguno de los bloques que se disputan la sucesión de Alejandra Barrales. Esa es su ventaja frente a otros que han levantado la mano: Ángel Avila, Mary Thelma Guajardo, Alejandro Sánchez.

Lo buscamos para conocer su punto de vista. Nos dijo que ha platicado con líderes de las distintas expresiones sobre la posibilidad de buscar la presidencia. Su respuesta ha sido positiva, a condición de que eso ayude a sacar un acuerdo por unanimidad.

Fin.