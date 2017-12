Papá Francisco apoya cambios al Padre Nuestro

México. Desde el 3 de diciembre los feligreses de las iglesias francesas modificaron una frase del rezo conocido como “Padre nuestro“, lo cual no ha pasado inadvertido por el Papa Francisco, quien ha demostrado su apoyo.

La frase decía “no nos induzcas a la tentación”, la cual se ha modificado a “no nos dejes caer en tentación” como ya se emplea por los creyentes de habla hispana.

El Papa expresó su apoyo ante la modificación, pues explicó que la frase anteriormente empleada podía malinterpretarse y que la nueva versión traduce de mejor manera la idea del rezo.

“Soy yo el que cae, pero no es él (Dios) quien me empuja a la tentación para ver cómo he caído. Un padre no hace esto, un padre ayuda a levantarse rápido. Quien te induce a la tentación es Satanás. Es el trabajo de Satanás” explicó el Sumo Pontífice.

El Papa explicó al canal italiano TV2000 que la traducción que es empleada en inglés y en otras lenguas, genera confusión y que sugiere que es Dios quien tienta al hombre voluntariamente.

Con información de medios