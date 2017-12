“Tómelo con Calma”

Trump cumple promesas de campaña

A lo largo del último año y tras recibir críticas de distintos sectores, la base electoral que llevó a Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, sigue firme. El mandatario norteamericano ha olvidado la diplomacia y la política exterior estadounidense, y antepone sus propuestas de campaña para fortalecer su liderazgo; así, esta semana anunció el cambio de sede diplomática en Israel.

Sin duda los ataques constantes a México ya sea por la necesidad de levantar el muro fronterizo, o las amenazas por abandonar el Tratado de Libre Comercio, han fortalecido una mala imagen de Trump en nuestro país; sin embargo, finalmente quienes lo apoyan y fortalecen, son los electores norteamericanos que aunque no tenga los más altos índices de popularidad, le ha dado para mantener firme una base del 40 por ciento, que seguro lo podrá llevar a reelegirse y permanecer en la Presidencia del país más poderoso.

Su mandato se ha estructurado en base a caprichos, lo que ha sido criticado y mal visto; sin embargo fueron ideas que desde la campaña planteó y ofreció, a esa base electoral que cree en él, y como gobernante se ha esmerado en cumplir con acciones esas iniciativas poco o muy locas, pero que al final del día satisfacen a un sector radical de la sociedad estadounidense, y esto lo fortalece y lo mantiene al frente del proyecto político.

Importante desperdicio de alimentos en Me?xico

Tómelo con atención.- Esta semana el Banco Mundial emitió un reporte, en el que destaca que cada día se desperdician 20 toneladas de alimentos en nuestro país, con lo que se podría alimentar a entre 5 y 10 por ciento, de la población en extrema pobreza.

Así, México enfrenta un grave problema de alimentación y pobreza, que no se ha logrado estabilizar y solucionar mediante políticas públicas en las últimas décadas. Es lamentable el que tenga que ser un organismo internacional como el Banco Mundial, quien señale a México los errores que a diario se cometen en materia de desarrollo social. Es urgente que la sociedad tome conciencia, y una vez más la solución al grave problema de pobreza extrema, surja desde iniciativas ciudadanas ante las constantes fallas de las autoridades en la materia.

Preocupa a embajadora de EU la situación de los periodistas en México

Tómelo con interés.- la embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, externo su preocupación ya que en 2017 los índices de asesinato y ataques a periodistas en Nuestro país van a la alza.

La diplomática destacó la necesidad de que la problemática sea atendida de inmediato por las autoridades, ya que la Libertad de Expresión es uno de los Derechos fundamentales que fortalecen la democracia y el desarrollo de un país.

En efecto, el gremio periodístico a diferencia de otras crisis recurrentes en ataques a la libertad de expresión, ahora ha mostrado interés por participar y ser parte de la solución. Vivimos en un país de grandes desigualdades; entre ellas, el marco legal para el ejercicio profesional del Periodista sufre grandes diferencias; es decir no hay condiciones equitativas para el ejercicio profesional del Periodista en México, lo que nos ha llevado no sólo a alzar la voz ante la muerte de 15 periodistas en este 2017; sino a buscar que en el ámbito estatal y municipal, se emprendan las acciones necesarias para que existan condiciones equitativas para el despeño de Periodistas y Comunicadores en todo el país. Sin duda y tras la visita de los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ha marcado la urgente necesidad de modificar la estructura y operación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, para que sea una instancia preventiva y no reactiva. De igual forma, es urgente el impulsar una iniciativa de Ley de Periodismo de Alto Riesgo, y fortalecer a la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduri?a General de la República, así como las fiscalías y agencias especializadas en la materia en el ámbito estatal y municipal.

Es importante y fundamental la unidad del gremio periodístico en estos momentos álgidos que vive nuestra profesión, más ahora que comenzamos una de las contiendas electorales más importantes en nuestra historia.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.