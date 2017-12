Por Carlos J. Pérez García.

Resulta estimulante que, la semana anterior, el artículo de este escribano (‘Oxímoron de Meade’) generó numerosas reacciones, de las que recojo aquí algunas y las complemento con otros puntos.

No todas, claro, pero la gran mayoría fueron favorables, aun con dudas e inquietudes, y estas coincidencias se vieron acompañadas por reflexiones que vienen mucho al caso.

1) A partir de ideas en torno al candidato del PRI y sus disyuntivas de ‘traición’ oportuna o derrota… y ‘deslealtad’ cuidadosa o ingobernabilidad, un perspicaz potosino en Quintana Roo nos dice: Protegerse unos a otros cuando son delitos lo que se protege, no es lealtad porque los actos leales son virtuosos y éstos, por definición, están del lado del bien. Así, no se le debe llamar inteligente a un tirano, sino acaso astuto. Cubrirse entre delincuentes sólo engrosa al monstruo que acabará por autodestruirse. A su vez, alejarse de la virtud —lo humano— nunca será un triunfo, ya que solamente en la luz clara hay evolución y sólo ahí hay grandeza. Una lectora añadió: ¡Ante el crimen no podemos hablar de lealtad (valor supremo, digo yo)!

2) Otra confesó: “a mí más que curiosidad, me da temor”. Y la primera concluyó que, en caso de ganar, “será un buen presidente pero no me gustaría si empieza a deslindarse ya… ¡otro Colosio!”. No tendría que hacerlo desde el principio, aunque lo zarandeen; diríamos, “si Colosio hubiera medido los tiempos, el futuro (presente ahora) sería muy diferente”. Este servidor debe precisar que tuvo conocimiento cercano de que esa no fue la causa de aquel magnicidio, sino que se vio asociada a intereses de grupos del narcotráfico.

3) En lugar del Macron mexicano necesitamos acá una especie de Suárez (de España), fue también una conclusión compartida. Los competidores de JAM y varios observadores se han concentrado en criticar su destape (aunque cualquier partido puede tener los métodos internos que prefiera) y los diversos gobiernos en los que ha participado (¿había otros?).

En las contadas reacciones negativas se cuestionó al candidato del PRI por tratarse de un economista “neoliberal”, al igual que por su complicidad en políticas y medidas impopulares de gobiernos de extracción priista y panista. Fíjense, un experto subrayó que cuando alguien logra sobrevivir en distintas administraciones con valores opuestos, le vienen a la mente palabras como dúctil y acomodaticio… o sea, que siempre cae parado.

Al contestarle que no sólo es cosa de complicidades, pues igual ayudan la capacidad, el prestigio y la prudencia, respondió que le preocupan quienes pasan por la vida sin arriesgarse a asumir posturas propias al decir sí a todo. Y ha habido quienes, pese a su honestidad y buen desempeño, han tenido que irse por adoptar una posición de acuerdo a sus convicciones (por ejemplo, contra la corrupción e impunidad).

Como me señala un amigo, esto apenas se encuentra en sus escarceos o prolegómenos. Viene lo más importante, y quizá lo más peligroso, en un escenario de deterioro y desesperación… En definitiva, oigan, Amlo y Epn se deben serenar.

Amlo, el viejo zorro, reedita su Chachalaca en la nueva mofa de Señoritingo. Y, bueno, vamos a ver si su desdeñosa agresividad no se le revierte como con otras ocurrencias. Esta burla es equivalente al calificativo de junior: despectivo de señorito o hijo de papá, muy en la línea de sus censuras a los güeritos educados que son hijos de familia… Ya ha hablado de la prensa “fifí” (sería la delicadita o presuntuosa, que lo cuestiona porque es la moda) o de aquellas manifestaciones de “pirruris” (contra la inseguridad cuando era Jefe de Gobierno en el DF), todo lo cual podría ser una expresión de cierto resentimiento social.

Meade respondió que le agradecía al eterno descalificador que lo motejara con una palabra que significa joven, pues “lo soy de espíritu, de corazón”, y agregó que si hay algo que nomás no le queda es la acepción de arrogante. En internet, los partidarios de JAM insistieron en que él lleva 30 años trabajando, mientras que el morenista no ha dado golpe en los últimos 13 años al dedicarse a aspirante o candidato (a menos, claro, de que cuente como trabajo su sexenio de “presidente legítimo”).

Es verdad que Amlo se vuelve de nuevo una esperanza, tal como busca serlo ahora Meade… si bien el historial reciente de algunos gobiernos del PRI se lo complica. Uno es demasiado conocido, y el otro tiene todavía un perfil entre inusual y poco reconocible en estas lides políticas. A su vez, por sí solo, ninguno nos va a llevar al primer mundo y ni siquiera nos podrá sacar del atolladero.

Si acaso, miren, junto con muchos otros mexicanos alguien deberá contribuir a sentar las bases de un parteaguas hacia algo mejor. Pero, ojo, ningún contendiente estaría negado para ello, si logra crecerse a la oportunidad ante lo que el país requiere.

“Todo está muy claroscuro”, me dijo un asiduo lector. Y, veamos, está más oscuro que claro, o más trágico que cómico… esperemos que sólo un poco. La lucha será despiadada y con tantas descalificaciones “conoceremos más lo negativo que lo positivo de los candidatos”. Eso de ninguna manera resultará agradable, y ¿podrá producir algo útil?

En fin, el debilitado PRI necesitaría un tipazo con una excelente campaña de cambios que convenzan, ya que ahora apenas gobierna 14 entidades, 11 de 31 capitales y 30% de los 2,462 municipios. En 2015 obtuvo 36% de la votación y ocupa hoy el tercer lugar nacional en las encuestas. La tiene difícil dentro de la Ley o fuera de ella.

* EN LA 115 ASAMBLEA del Infonavit, con la presencia del Presidente de la República y 10 miembros de su Gabinete, se confirmó que en México hay instituciones que funcionan bien y cada día mejor. También estuvieron en el presídium 14 gobernadores, incluido Juan Manuel Carreras, así como el representante del Senado, Octavio Pedroza.

El director del Instituto señaló: “Transformar siempre es el camino más difícil…”. Igual había precisado que con logros se demuestra que “es buena la transparencia y la competencia”, al tiempo que destacó que se ha vuelto la institución “que imaginaron Jesús Silva-Herzog y don Gonzalo Martínez Corbalá, que se nos han adelantado en el camino y que perdimos este año”, ambos de sangre potosina.

