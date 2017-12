Guillermo del Toro es nominado a mejor director en Globos de Oro

Los Ángeles.- El mexicano Guillermo del Toro fue nominado hoy en la categoría a mejor director en la competencia de los Globos de Oro por parte de la Asociacion de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Con Del Toro, nominado por su trabajo en la cinta “The Shape of Water” (La forma del agua), fueron postulados Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing Missouri”); Christopher Nolan (“Dunkirk”); Ridley Scott (“All the Money in the World”) y Steven Spielberg (“The Post”).

Ntx