México al Frente… ¡se cae de nalgas!

El pasado viernes 08 de diciembre, de manera por demás forzada, finalmente se registró la coalición México al Frente (PAN, PRD y MC), antes llamada Frente Ciudadano por México (FCM).

Siempre insistiré en este punto: excelente la idea de conformar un frente político-electoral que reúna a la socialdemocracia (PRD y MC) y a la democracia cristiana (PAN). La natural evolución de la democracia demanda este tipo de convergencias: miremos a Europa. La diversidad y la complejidad de las sociedades actuales requieren alianzas amplias, que les permitan a estas sociedades niveles decorosos de gobernabilidad y desarrollo.

Todo iba bien dentro del acuerdo original del Frente que, como trascendido periodístico, establecía lo siguiente: el PAN colocaría al candidato presidencial del Frente, el PRD al candidato para el gobierno de la Ciudad de México y el MC al candidato a la gubernatura de Jalisco. Obvio, habría una distribución proporcional y concertada de otras posiciones.

Todo iba bien. Se trataba de una negociación entre las cúpulas de los tres partidos que se estaban jugando sus cartas y, claro, también se les abrirían algunos espacios a figurines de la “sociedad civil organizada”, es decir, de esos políticos que no les gusta que los consideren como políticos para no pagar el costo de ser políticos, o sea, de esos personajes siniestros que critican a los partidos políticos pero bien que se acogen a ellos cuando les conviene.

Y la cosa estaba muy fácil con respecto al “método de elección”: en teoría, cada partido aplicaría “su” método para designar al candidato que le correspondiera dentro del Frente. ¿Fácil, no?

El PAN ha recurrido básicamente al voto de sus militantes, si bien debe decirse que la Asamblea Nacional de Delegados y el Consejo Nacional tienen una gran capacidad para movilizar el voto interno, de tal suerte que tiende a ganar quien tenga mayoría en estas dos instancias colegiadas de dirección partidaria.

Por esta razón es obvio que el candidato del PAN y, en consecuencia, el candidato de la coalición México al Frente, debe ser Ricardo Anaya. En este espacio periodístico siempre lo he dicho: es Anaya o Anaya o Anaya.

¡Ah, pero no faltaron los tontos con iniciativa y buenas dosis de egomanía! Quien se llevó las palmas al respecto fue Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien de buenas a primeras se sintió con los méritos suficientes para “disputar” la candidatura presidencial del Frente, no obstante su mala gestión como gobernante y el acuerdo original PAN-PRD-MC.

Y comenzaron a sumarse los errores en detrimento del Frente, casi todos ellos cortesía de Mancera.

A Mancera Gym Boy se le ocurrió exigir una consulta abierta cogido dizque por el espíritu democrático y ciudadano, sin percatarse de que: a) en las consultas abiertas hasta los oponentes (PRI y MORENA) meten las manos (y no para bien), y b) las consultas abiertas suelen causar grietas que pueden aprovechar de mil amores los oponentes (PRI y MORENA).

¡Se trata de Mancera, claro, un tipo con evidentes deficiencias en materia de ideología y de estrategia política! Sí, de Mancera, uno de los peores errores del PRD (y eso que ni militante es).

En su torpeza mental, Mancera propuso un camino que debilitaría al Frente ante dos fuertes candidatos de unidad: AMLO (MORENA) y José Antonio Meade (PRI). En los hechos, Mancera proponía someter a un desgaste innecesario al Frente, circunstancia que aprovecharían sus oponentes para dar pasos sustanciales, aun sin estar en campaña.

¡Pero allí no acabó la cosa!

El mismo PRD se prestó al despropósito político de Mancera cuando sus principales cabezas fueron muy sonrientes a tomarse la foto con él (lunes 04 de diciembre), presentándolo como “su” candidato para el Frente, lo que tensó aún más las cosas entre los partidos coaligados, causando una lluvia de funestas declaraciones e indirectas entre destacados miembros del Frente que, entre otras, exhibieron peligrosas fisuras.

Torpemente, la dirigencia del PRD apoyó la adolescente egolatría de Mancera.

Pero llegó el gran día y, en la encerrona del viernes 08 de diciembre, Ricardo Anaya dejó caer un balde de agua fría sobre Mancera, el advenedizo pagado de sí mismo. Palabras más, palabras menos, Anaya les recordó a las cúpulas partidarias los términos del acuerdo original, insistiendo en que, sin alianza, la derrota estaba asegurada para PAN, PRD y MC tanto en la elección presidencial como en la elección capitalina, con una acotación: perdería más el PRD, porque el PAN no tiene la Presidencia de la República y, en cambio, el PRD sí tiene el gobierno de la capital nacional.

El PAN no puede perder lo que no tiene (la Presidencia). En contraste, el PRD puede perder la joya de su corona (la Ciudad de México). Como lo he dicho, Ricardo Anaya ha salido cabrón para esto de la política.

En una sola reunión y con pocas palabras, Ricardo Anaya desdibujó las caritas sonrientes de los ridículos dirigentes perredistas que días antes se habían tomado la foto con Mancera Gym Boy.

Obvio, los dirigentes perredistas tocaron piso y decidieron regresar al acuerdo original. De inmediato le comunicaron a Mancera que sus sueños guajiros habían terminado, y éste, con el rostro desencajado y con un zombie político tras de sí (Cuauhtémoc Cárdenas), salió a lloriquear su desventura, lamentando que el Frente soslayara sus posturas caprichosas.

Y pese a sus palabras a favor de la “consolidación” del Frente, es un hecho que Mancera también ha dicho y hecho muchas cosas que han terminado por dañar al Frente, hasta tirarlo de nalgas.

Para terminar de fastidiar las cosas, Mancera ha descuidado la tarea fundamental que le corresponde dentro de la coalición: preparar una exitosa sucesión con respecto al gobierno de la Ciudad de México.

¿Quién es el candidato del Frente para la Ciudad de México? ¿Quién va a contender contra la candidata de MORENA, Claudia Sheinbaum, y contra el candidato de unidad del PRI, Mikel Arriola?

El inepto de Mancera primero hizo todo lo que estuvo a su alcance para colocar en el camino a Alejandra Barrales… ¡para después consentir las ambiciones de Salomón Chertorivski y Armando Ahued, tan grises como él!

Así, mientras MORENA y el PRI evitaron contiendas desgastantes y estratégicamente inconvenientes… ¡Mancera permitirá la pelea entre sus allegados, lesionando al Frente!

¿Se puede ser más torpe? ¿Nadie le ha explicado a Mancera la utilidad política de los candidatos de unidad, sobre todo cuando se tiene un gobierno y se quiere conservarlo? ¿Mancera no ha caído en la cuenta de que sus dos más fuertes oponentes (MORENA y PRI) ya tienen a sus candidatos en la línea de salida?

Y terminemos diciendo que, para la coalición México al Frente, los nubarrones se pusieron más negros con la designación del mancerista Manuel Granados como Presidente Nacional del PRD.

Los partidos aliancistas dicen que van de frente. La verdad es que a cada rato se caen de nalgas. A ver si se recuperan.

* Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco