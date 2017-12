Real Madrid sigue en busca del bicampeonato del Mundial de Clubes

Madrid.- El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confía en que alzará su segundo trofeo consecutivo en el Mundial de Clubes, y aseguró “tenemos la ilusión de poder volver con el título a casa”

En entrevista concedida al portal digital del club “merengue”, el galo de 45 años comentó que “no va a ser fácil. El año pasado tuvimos muchas dificultades con los japoneses pero lo conseguimos. No vamos a tener partidos fáciles y no por ser el Real Madrid vamos a ganar. Tenemos tiempo para preparar los partidos y no hay excusas”.

Zidane expresó que a pesar de que en la presente campaña no han tenido el rendimiento que desearían y actualmente se ubican en la cuarta posición en la Liga de España, “estamos ahí y sabemos que podemos conseguir cosas importantes este año otra vez”, declaró.

El conjunto blanco ha participado en siete ocasiones en el Mundial de Clubes y se alzó con el trofeo en cinco de ellas (1960,1998, 2002, 2014, 2016); además, este año busca el bicampeonato luego de derrotar en la final de la última edición al Kashima Antlers de Japón 4-2.

El Real Madrid debutará el próximo miércoles 13 de diciembre, cuando enfrente al campeón de los Emiratos Árabes Unidos, el Al-Jazira Sporting Club, en duelo correspondiente a las semifinales del torneo.

