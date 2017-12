Se definen los octavos de la Champions League

El día de hoy se realizó el sorteo para decidir los enfrentamientos de la primera fase eliminatoria de la actual edición de la Champions League, el invitado de honor y quien se encargó de emparejar a los equipos por medio del azar fue el ex mediocampista Xabi Alonso, quien ganó la copa dos veces, una con el Liverpool y otra con el Real Madrid y se retiró en el Bayern Múnich al finalizar la pasada temporada.

Los encuentros quedaron de esta forma:

El 13 de febrero “La Vecchia Signora”, Juventus, enfrentará a los Spurs de Tottenham en Italia y Basel visitará al Manchester City, el 7 de marzo los italianos irán a Inglaterra y el conjunto dirigido por Guardiola visitará a los en suizos.

El 14 de febrero el Paris Saint German estará lejos de la ciudad del amor porque tiene una cita para nada romántica contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, encuentro que se lleva los focos por los billetazos con los que se han armado estos equipos, ese día el Porto de Miguel Layún, Héctor Herrera y Diego Reyes se verán las caras con Liverpool, que por lo visto en fase de grupos, tampoco buscará que el partido sea una cita romántica. Los enfrentamientos de vuelta serán el 6 de marzo.

El 20 de febrero el Bayern Múnich irá a Turquía para jugar contra el Besiktas, pero el partido atractivo de esta jornada es el que protagonizarán Chelsea y Barcelona, una rivalidad de ya 17 años, que promete ser un partido polémico, como lo ha sido en sus últimos capítulos, esta vez los londinenses comienzan de locales y el 14 de marzo el Camp Nou será la sede. Ese mismo día el Beskitas visitará al Bayern.

El 21 de febrero Es el esperado retorno del Manchester United a los octavos Champions League, después de más de un par de años y con un director técnico que nunca creyeron fuera a liderarlos, los Diablos Rojos tuvieron la fortuna de encontrarse a un rival muy digno para la ocasión, el Sevilla, quien parece ya se cansó de ser campeón año tras año en la Europa League y ha decidido enfrentar los octavos de final del torneo por segunda vez consecutiva. El primer partido será en España y el 13 de marzo se jugará en el “Teatro de los Sueños”, esta jornada la comparten con los enfrentamientos de Shakhtar – Roma, en los que los ucranianos abren de locales.

¿Qué sorpresas creen que nos deparen estos octavos?

