Fates Warning visitará México por primera vez

México.- La banda estadunidense de rock-metal progresivo Fates Warning se presentará por primera vez en su carrera en la Ciudad de México para presumir su más reciente producción discográfica, de nombre “Theories of Flight”.

La cita para todos los fanáticos que se quedaron con ganas de verlos en 2013, cuando se canceló su concierto en el país, será el 7 de enero en el Circo Volador, en la zona céntrica de la Ciudad de México.

“Theories of Flight” es la placa más reciente del grupo liderado por Ray Alder, que suma casi tres décadas de trayectoria y posee una discografía de más de 10 álbumes de estudio, los primeros de ellos con una notable influencia de Iron Maiden.

En 2013, con el lanzamiento del disco “Darkness in a different light” que fue grabado por Jim Matheos, Ray Alder, Frank Aresti, Joey Vera y Bobby Jarzombek, la agrupación decidió incluir a México en su gira de promoción; lamentablemente no logró concretarse dicha presentación.

Con la salida y llegada de nuevos músicos, Fates Warning ha logrado convertirse en una banda insignia del rock progresivo, se aseveró en un comunicado.

Ntx