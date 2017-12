Maite Perroni interpreta banda sonora en español de “El gran showman”

México.- La cantante Maite Perroni está a cargo de la versión para Latinoamérica del tema central de la película “El gran showman (The greatest showman)”, la cual se estrenará el 28 de diciembre con Hugh Jackman y Zendaya como protagonistas.

La canción que interpreta es “Así soy (This is me)”, la cual fue grabada ex profeso por la cantante y actriz mexicana, en su versión en español en exclusiva para el mercado de su país natal y las naciones de habla hispana.

El álbum de la banda sonora estará disponible en las plataformas digitales un día después del estreno del filme, esto es, el 29 de diciembre, se informó en un comunicado de prensa.

Sobre el tema de Maite Perroni, la traducción al español corrió a cargo de Walterio Pesqueira; los directores e ingenieros de grabación fueron Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y el estudio fue el Sphere Studios Los Angeles.

El filme “El gran showman” cuenta la historia de “P.T. Barnum”, un visionario que proviene de la nada y logra crear un espectáculo que se convierte en una sensación global.

El largometraje fue dirigido por Michael Gracey, con canciones originales compuestas por los ganadores del Grammy y del Premio Tony Benj Pasek & Justin Paul (La La Land). En el elenco también participan los actores Michelle Williams, Zac Efron y Rebecca Ferguson.

Ntx