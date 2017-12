Se los dijo Anaya directamente

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Ya se que no es común lo que les dijo Anaya al gobierno peñista, a López Obrador; pero sobre todo a Fox y a Calderón. Puras verdades, hasta que un político habla con claridad. Porque la mayoría de los que se dicen políticos le sacan a llamarles a las cosas por su nombre, por eso bien se puede afirmar, que no ha habido políticos en México. Todos mencionan vaguedades, cuando mucho hay quienes hablan a medias, de manera sibilina como el oráculo de Cumas; usando eufemismos; cobardes generalizaciones, como se expresa Obrador; porque decir que hay una mafia del poder, es no decir nada realmente, es sacarle la vuelta a mencionar a sus integrantes y sus formas de actuación para empezar.

Con eso Anaya dejó por sentado que no se anda con medias tintas. En contraste con el candidato de Morena, señaló con precisión los daños ocasionados, no una narrativa de comicidad que huele a fantasía. Porque lo que ha afirmado Obrador es que hay enemigos imaginarios de México, unos secretos, tan secretos, que a él mismo no le constan. Porque sin necesidad de conocerlos o denunciar específicamente sus prácticas corruptas, ya los perdonó. Engaña al pueblo bajo la tesis sofista que se puede hacer justicia, pasando por alto las injusticias. Gigante torpeza que abusa del pueblo al que confunde de estúpido y a las leyes, de caprichos personales. De hecho al llamar a Salinas como “El innombrable”, no solo tiene miedo de decir su nombre, sino que de esa manera utiliza una expresión reverencial a su persona y lo pone en un pedestal psicológico absurdo, atribuyéndole capacidad de maniobras superiores.

Ricardo Anaya por el contrario es un político directo que señaló el mayor error de la oposición cuando se convirtió dos veces en poder, y digo la oposición porque tanto Fox como Calderón, dejaron intacto como dijo Anaya, el régimen del pacto de impunidad, que yo le llamado la estrategia de la omertá política, el silencio de la cosa nostra; porque ellos se quedaron callados y encubrieron todo. Nunca gobernaron en verdad, porque un gobierno arranca, cuando hace actos justicieros que clama el pueblo; hasta Salinas hizo justicia selectiva pero evidente: encarceló a un líder intocable que amenazaba a quien osaba oponerse a su cacicazgo, la Quina; además a uno de la familia de lavadores y prestanombres de arriba de la cúpula, un Legorreta por los fraudes de la Bolsa; y un poderoso funcionario Zorrilla, el jefe de la policía política, centro de la corrupción oficial; por cierto incondicional de Bartlett, el consejero de Obrador.

Zedillo, sí ,Zedillo llevó a la cárcel a Raúl Salinas, apodado como Raúl chico, un pez grande en abusos; era uno de los tres que conformaban el triunvirato del poder: Carlos y los Raúles, el padre y el hijo, que tuvo que estar en chirona, aunque con procedimientos a propósito erróneos, para que pudiera salir y no solo eso, sino que le devolvieron su dudosa fortuna. Hizo Zedillo un teatro que muchos por lo menos le creyeron.

Tanto Fox como Calderón no hicieron siquiera el intento. Adoptaron la posición que el miedo traduce como: lo políticamente correcto; dejar hacer, dejar pasar y cobrarse los favores a lo chino, manoteando como todos los que le antecedieron, el dinero de los contribuyentes. Sencillamente aspiraron a mejorar el sistema podrido y no a erradicarlo. Gobernadores y líderes de los sindicatos de las paraestatales quebraron las entidades y las empresas públicas respectivamente. Los gobernadores tuvieron manga ancha, porque recibieron cantidades importantes de los excedentes petroleros por fuera, de sus presupuestos locales, los dilapidaron y crearon una generación de funcionarios improvisados en la administración pública, que fueron amaestrados para hacerle de tapaderas.

Creo que urgía poner los puntos sobre las ies. Porque la crisis que azota a México tiene el triple componente que señaló Anaya. Por principio, un régimen que hay que desmantelar cuyo centro rector se guía por la corrupción y el silencio como medio natural; un crecimiento de la economía nulo; y una inseguridad que hace que el Estado como tal zozobre. En otras palabras se necesita un cambio, pero como se dijo no cualquier cambio, uno estructural; para que el instrumental político que es la mejor herramienta, se utilice a fondo con pericia y voluntad política firme.