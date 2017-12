Medios digitales, alternativa viable de empleo

UNAM Global

La mayor parte de la información y del entretenimiento se consume a través de dispositivos móviles y este comportamiento no cambiará, pues es una realidad irrefutable, así lo dijo el periodista Javier Martínez Staines durante su participación en el Encuentro de Periodismo Emprendedor e Innovación Digital.

En ese sentido, Martínez Staines, quien en el año 2000 fue vicepresidente de Grupo Expansión y hoy apuesta por la gestión independiente con su propia agencia de contenidos ThinkTank New Media, resaltó que apostar por los medios digitales “es una oportunidad única de ya no solamente pensar en contratarse con medios tradicionales, sino abrir una alternativa, no es fácil, pero les garantizo que va a ser lo más frustrante”.

Emprender siempre será difícil, pero será mucho más gratificante, aseguró el exdirector editorial de Televisa frente a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes vislumbran en las nuevas tendencias tecnológicas una fuente de empleo predominante, “los medios digitales son una oportunidad que no debe, ni puede ser el trabajo de uno solo, debe hacerse en equipo”, observó Martínez Staines.

Asimismo, el también escritor comentó que los medios digitales y convencionales van a convivir, habrá decadencia de unos y crecimiento de otros, pero lo más importante para que sobrevivan los mejores es “no participar en la farsa, no compartir nada más, sino cuestionar, alertar y dejar de ver aquellos que incurren en fake news para quitarles el oxígeno”.

El Encuentro de Periodismo Emprendedor e Innovación Digital es organizado por María Antonieta Barragán Lomelí, profesora de la FCPyS e integrante de la Comunidad Universitaria de Periodistas Especializados (CUPE), con el objetivo de plantear nuevas formas de elaboración y distribución de la información.