Historias en Papel

México.- “La luz de la noche”, de Graham Moore, toca la naturaleza del genio, el costo de la ambición, y la batalla que tuvo lugar para iluminar América. La noche del 11 de mayo de 1888 Paul Cravath caminaba por las calles de Manhattan que aún estaban iluminadas por farolas de gas. El abogado iba de prisa y con el ceño fruncido.

Quien le esperaba en un imponente despacho era Thomas Edison, el genio, el mago, el inventor de la bombilla eléctrica, y estaba dispuesto a pelear muy duro para defender su patente. Al otro lado de la barrera estaba el cliente de Paul, el gran George Westinghouse, que había recurrido al ingenio de Nikola Tesla para mejorar ese artefacto revolucionario.

La historia habla de esta lucha, pero Graham Moore, la cuenta como si el lector también estuviera allí, entre cables y fórmulas matemáticas, tomando vino con mujeres muy listas en las grandes fiestas de Nueva York, asistiendo en primera persona a un espectáculo donde brillaron la luz y la inteligencia… y eso, pues solo lo consiguen las buenas novelas.

“Caín”, de Javiera Paz, una novela juvenil que encierra una historia de amor y traición que logra atrapar al lector desde sus primeras páginas. “Kaylin” ha vuelto a su barrio de la infancia. Tras vivir con su tía desde que asesinaron a sus padres, cuando apenas tenía seis años, ahora decide enfrentarse al pasado con valentía y centrarse en sus estudios.

Pero por desgracia para ella, el pasado vuelve y la golpea con fuerza cuando descubre que el niño que apretó el gatillo años atrás es ahora uno de sus compañeros de clase, “Caín”, quien por su parte, no cesa en su intento de huir del pasado, de su padre y de lo que hizo obligado, pero la autora, Javiera Paz lo compromete a arrasar siempre con todo a su paso.

“Caín no sabe ni quererse a sí mismo y paga su frustración con todo y con todos. Es el chico malo que se ha ganado el respeto a base de miedo, pero que en el fondo solo está asustado y necesita querer y que le quieran. Esta novela es la ganadora de The Wattys en 2016 y hace unas semanas llegó al mercado editorial mexicano en su versión en español.

“Génesis” (“La era de los Místicos” 2), de Adriana González Márquez, sostiene que, a veces, el mundo no necesita un héroe, sino un monstruo. Ser acusado de un crimen que no se cometió no siempre es lo peor que puede sucederle a alguien; conocer la verdad sobre uno mismo puede convertirse en algo devastador, asegura la autora de la novela.

Ahora que la Congregación dejó de ser una amenaza, “Matheo Govami” se enfrentará a una aún más peligrosa: La furia de “Los Místicos”, quienes a toda costa y al precio que sea tratarán de recuperar sus poderes para esclavizar a la raza humana, en ésta y en todas las dimensiones conocidas. Sólo dos seres que pueden detenerlos: “Matheo” y “Ramel”.

Pero “Govami” primero deberá descubrir sus orígenes, su Génesis, antes de enfrentar la letal guerra que está a punto de comenzar, escribió la autora Adriana González Márquez quien nació en Aguascalientes y a los cinco años de edad le rogó a su madre que le leyera una novela de suspenso noir, nada apropiada para su edad. La madre accedió y le fascinó.

“Culpa mía” (“Culpables” 1), de Mercedes Ron. La protagonista confiesa que “Nicholas Leister” ha sido creado para amargarle la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche… “Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando me enteré que será mi hermanastro y además representa todo de lo que he estado huyendo desde que yo tengo uso de razón”.

La palabra peligro fue lo primero que le vino a la cabeza cuando lo conoció y descubrió que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario. Añade: “¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: Con esos ojos es capaz de poner mi mundo patas arriba”, Es una novela predecible y sin embargo engancha a los lectores inexpertos y poco exigentes.

Mercedes Ron es una joven escritora española, quien ha tenido un inexplicable triunfo en Wattpad, donde tiene más de 258k seguidores. Los dos primeros títulos de la saga “Culpa mía” llevan más de 33 millones de lecturas acumuladas. Deslumbrada por el resultado comercial, actualmente ya se encuentra apurada escribiendo la tercera parte de la saga.

*****

“Inmune a ti” (“#KissMe” 3), de Elle Kennedy. “Allie”, una chica en crisis y “Dean”, el muchacho más guapo de la escuela, son los protagonistas de esta novela, tercera entrega de la tetralogía. Ella no sabe qué hacer con su vida, acaba de dejar a su novio y, en un momento de locura se relaciona sentimentalmente con conquistador “Dean de Laurentis”.

De acuerdo con la trama juvenil, hay que reconocer que eso no estuvo nada mal. Pero lo último que necesita “Allie” es iniciar una relación con un rompecorazones, por mucho que “Dean” no esté dispuesto a quedar como solo amigos, y por mucho que, cuando la vida da un giro de 180 grados, él sea el hombre capaz de quedarse a su lado por siempre.

Chicos que saben lo que hacen; chicas que saben lo que quieren. Risas, amor y mucha tensión en esta novela de Elle Kennedy, quien tras graduarse en Letras Inglesas por la Universidad de York en 2005, ha escrito 30 libros que recorren el tema del amor desde distintos géneros, como el suspenso, el thriller, el romanticismo y el erotismo básico.

Ntx