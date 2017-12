Nueva cinta de “Star wars” registra fuerte apertura en EUA

Los Angeles.- La película “La guerra de las galaxias: El último Jedi” recaudó unos cinco millones 370 mil dólares en sus proyecciones preliminares del jueves, reportaron hoy fuentes de la industria fílmica.

La cinta, que debuta este viernes a nivel nacional, se estima que recaudará unos 200 millones de dólares en su primer fin de semana, y con ello se ubique como la más taquillera del año.

Se espera que la octava entrega de la franquicia haga un debut nacional en el rango de 200 millones de dólares, convirtiéndose en la apertura más fuerte del año hasta el momento.

La anterior cinta “Star wars force awakens” recaudó en su primer fin de semana 247 millones 900 mil dólares para convertirse en la película número uno de todos los tiempos a nivel nacional con 936 millones 700 mil dólares.

“Rogue one: A star wars story” obtuvo 155 millones 100 mil dólares en su primer fin de semana, y 532 millones 100 mil dólares en su carrera doméstica.

La Fuerza regresa a los cines justo cuando Disney anunció su oferta de 52.400 millones de dólares para comprar los principales activos de 21st Century Fox, incluido el estudio cinematográfico, sede de las primeras seis películas de Star Wars, de George Lucas, antes de vender Lucasfilm a Disney.

Dirigido por Rian Johnson, “The Last Jedi” reúne a Daisy Ridley de Force Awakens, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Andy Serkis y Lupita Nyong’o, junto a las estrellas originales Mark Hamill y la fallecida Carrie Fisher, a quienes la película está dedicada.

Los recién llegados a la franquicia incluyen a Kelly Marie Tran, Laura Dern y Benicio del Toro.

La historia se repite inmediatamente después de los eventos de The Force Awakens, con Rey (Ridley) buscando a Luke (Hamill) para ayudar a la Resistencia y su lucha contra el villano Kylo Ren (Conductor) y The First Order.

Ntx.