Cantante Karol G defiende éxito del reggaetón y el trap

México.- La cantante colombiana Karol G, quien la noche del viernes ofreció un concierto en la Ciudad de México, aseguró que el trap y el reggaetón existen porque es la música del momento y los jóvenes la consumen.

En entrevista con Notimex, reconoció que el haber cantado su canción “Ahora me llama”, con Bad Bunny, fue simplemente un reto.

“No voy a seguir esa tendencia, me gustó cantar en ese ritmo y ahora el video del tema tiene más de 500 millones de vistas; ya es Disco de Oro en México. Sin embargo, no dedicaré mi carrera a ello, porque yo estoy definida y lo mío es el pop”.

Indicó que incluso el tema a dueto con Bad Bunny demuestra que es una mujer que no sigue tendencias y cada cual tiene su personalidad y sus metas. “Bad Bunny es uno y yo soy otra, cada quien vende lo que quiere vender, seguiré con lo mío y disfrutaré del éxito que tiene el tema en varias partes del mundo”.

La originaria de Medellín, Colombia, quien es considerada por la plataforma digital Spotify como una de las “influencer” más importantes de esta semana, abundó:

“Nos han elegido como una artista influenciadora de 2017, junto con Bad Bunny y Ozuna, y por eso en esta plataforma tendremos una dinámica los tres, el próximo 17 de diciembre, en la que cada quien hablará de los demás y viceversa, con el fin de que los seguidores conozcan más de cada uno”.

Karol G abundó que como cantante tiene una misión, “y eso es hablar por todas las mujeres y sacarlas bien libradas a todas.

Respecto al trap, “debo decir que hay temas que me gustan y otros no, porque me da pena que expongan cuestiones íntimas, pero si a esas vamos, en el regional mexicano también hay canciones violentas”.

La intérprete indicó que tampoco es posible pensar que por el reggaetón, el trap o el regional mexicano se deba tener a los niños y jóvenes encerrados en casa.

“Por eso aplaudo que existan canciones como ‘Despacito’, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, porque abrió la puerta de otros mercados a la música latina y espero que algún día pueda lograr un fenómeno así”, concluyó.

Ntx.