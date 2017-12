Derroche de dinero a las campañas, pareciera que en el país no existe la pobreza

Por Miryam Gomezcésar.

Los aspirantes a la presidencia saben que a los ciudadanos los políticos les han prometido todo y mentido mucho, probablemente desde siempre. Ven el desgano a las campañas donde se invierte tanto dinero que pareciera que en este país no existe la pobreza pero donde la riqueza se concentra tan sólo en el 1 por ciento de la población, por ridículo que parezca.

Y retiemble en su centro la nación entera. Iniciaron precampaña los candidatos de las tres alianzas Rafael Anaya por ‘Por México al Frente’(PAN-PRD-MC): José Antonio Meade por ‘Meade, Ciudadano Por México’ (PRI-PVEM-NA) y, Andrés Manuel López Obrador por ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PES), con acelere y una esperanza idéntica de triunfo que ni el incremento a las tasas de interés interbancario, ni la espiral inflacionaria, ni el vaivén del peso mexicano, los desanima.

Por la diferencia de sus principios ideológicos, el acuerdo para aliarse impone el reparto de candidaturas, lo que hace un brebaje viscoso, un tanto absurdo, desmedido en varios casos pero con un objetivo complicado que harán valer si logran triunfar, en el contexto de una batalla iniciada donde el colmillo de los contendientes es lo que cuenta, cada quien demuestra su nivel de liderazgo.

Lo que se juega no es poco y como lo que se ve no se juzga, la apuesta oficial por el continuismo que una importante mayoría rechaza, se cocina a fuego lento desde Los Pinos. La idea esbozada por especialistas en materia de procesos electorales y democracia, sobre la magnitud de los problemas que deben resolverse para poder arrebatar la Presidencia de la República, es un reto incalculable si se analizan las acciones coordinadas con el propósito de impedirlo.

La coincidencia de la mayoría es que todo se perfila a una elección de Estado, tomar por asalto la banda presidencial en la conciencia del desprestigio que arrastran el PRI-PAN, más el descrédito de Enrique Peña Nieto y las medidas radicales tomadas por el Legislativo, que limita las garantías individuales con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) y las reformas al Código Civil Federal, con las modificaciones realizadas a la fracción 1 del artículo 1916, que impone lo que muchos entienden por censura o Ley Mordaza porque acota la libertad de expresión: ‘Se considerará el hecho ilícito de aquel que comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien’. Aunque ambas medidas apenas fueron aprobadas y la LSI enviada al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dejan pocas dudas sobre el intento.

Es obvio que todos los contendientes la tienen muy complicada para alcanzar su objetivo. Hasta el candidato oficial José Antonio Meade Kuribreña, que cuenta con todo el apoyo del gobierno federal a su disposición, que le diseñaron un traje a la medida, ni su discurso ni él resultan atractivos al ciudadano común que observa en su actitud, la misma intensión manipuladora de todas las elecciones.

Meade no es un candidato carismático, pese a su conocimiento y experiencia en el servicio público, no atrapa ni convence cuando quiere aparentar ser lo que no es y aparecer humilde, sencillo, cuate de cuates, sin demostrar algo auténticamente suyo.

A Rafael Anaya el panismo calderonista no lo quiere ni le perdona el desplazamiento de Margarita Zavala de la candidatura con su fantasía de ser la señora Presidenta. Se tienen ojeriza y tiran a matar cada que pueden. Tras la renuncia de la ex primera dama, el fortalecimiento de ese partido se ve lejano y en el PRD las cosas no están mejor, aceptar lanzar a Alejandra Barrales como una más de los aspirantes del PRD apuntados para contender por la candidatura al gobierno capitalino, no parece un desafío que pueda vencer cuando la fortaleza política está en la cancha de Morena. Habrá más sorpresas conforme se conozca el reparto de propuestas y Movimiento Ciudadano ni siquiera podrá servir para evitar que esa nave sea la del olvido.

A Andrés Manuel López Obrador, a quien no todo lo que hace le sale bien y no es comprendido por su grey que no termina de asimilar que ‘El Peje’ tiene contra él al mismo aparato oficial que apoya a Meade y, para colmo, la alianza con el Partido Encuentro Social, que no ha sido bien recibida al interior de Morena porque tiene tan mala fama que su aportación será mínima y, aunque Morena lleva la delantera, falta por transitar la pendiente más difícil y empinada, lo más rudo de la contienda que es convencer a los electores.

El quinto elemento que es la comunicación (que incluye a las redes sociales cuya influencia en otras latitudes y malabares en la política ha sido determinante en triunfos y derrotas), no podrá ser una herramienta tan útil en ésta ocasión a partir de las reformas al Código Civil Federal recién hechas con destinatario definido pero ésta impopular medida puede convertirse en un bumerán contra el candidato oficial que tiene dificultades de aceptación entre la población.

A nivel local, los acuerdos aliancistas dan al traste aspiraciones personales y aunque aún falta para conocer el fallo definitivo, los desplazamientos de cara a la gran batalla están a la orden del día. Los principales preocupados son los que ya tienen su candidatura en la bolsa porque por los pactos de útlima hora, enfrentarán contrincantes no contemplados.

Con ‘Juntos Haremos Historia’, al desplazar al dirigente estatal de Morena, José Luis Pech Varguez, por los acuerdos cupulares, en su lugar entraría en la fórmula para el Senado, el Regidor Gregorio Sánchez Martínez con Marybel Villegas Canché para enfrentarse a la integrada por su archienemigo el neo perredista Julián Ricalde Magaña y el neopanista E. Lorenzo Martínez Arcila que, aunque contarán con todo el apoyo del gobierno del estado, esto no es garantía.

Quien considere que el PAN-PRD tiene el triunfo seguro, debe prepararse a los vuelcos que se dan en la política y considerar que desde hace tiempo Greg Sánchez cuenta con suficiente estructura y capacidad de financiamiento propio que le ha permitido participar en dos procesos, contra la realidad actual del PAN-PRD. En este sentido, tanto el PRI (que sí cuenta con estructura) como el PVEM y NA, pese al apoyo que obtendrán del gobierno federal, sus candidatos deberán rebasar primero las pugnas internas, convencer a la militancia y cargar con el desprestigio de esa organización que atraviesa su peor momento, más el fardo de señalamientos que habrán de recibir por las leyes aprobadas.

Las cuatro diputaciones federales y las presidencias municipales que se disputarán en ésta elección concurrente, que también dependen de los acuerdos en las alianzas, prometen sorpresas porque bajo la situación actual de desorden, el descuido de las formas, el repunte de la violencia y la apatía para resolver lo mínimo prometido, la imagen de un gobierno que se pensó del cambio está muy debilitada.