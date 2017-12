Críticos de EUA premian a “La forma del agua” como Mejor Película

Los Ángeles.- La cinta “The Shape of Water” (“La forma del agua”), del mexicano Guillermo del Toro, ganó el Premio a la Mejor Película que otorga la Sociedad de Críticos de Cine de Internet de Los Ángeles (LAOFCS).

“La forma del agua” también logró el galardón a Mejor Actriz, para Sally Hawkins; Mejor Director, para Guillerno Del Toro, y Mejor Música Original para Alexandre Desplat.

La cinta “Lady Bird” ganó el Premio a Mejor Película Independiente, Mejor Director Femenina y Mejor Actuación para un actor o actriz de 23 años o menos.

La entrega de los premios se llevará a cabo el próxino 10 de enero en el Taglyan Complex en Los Ángeles.

El Premio a Mejor Actor fue para Gary Oldman (“Darkest Hour”); el de Actriz de Reparto para Allison Janney (“I, Tonya”); en el Premio de Actor de Reparto se registró un empate entre Patrick Stewart (“Logan”) y Michael Stuhlbarg (“Call Me by your Name”).

Premio a Adaptación de Guión fue para “Molly’s Game”; Guión Original “Get Out”; Cinta Animada “Coco”; Cinta Extranjera “The Square”; en el Premio Documental hubo un empate entre “Jim & Andy: The Great Beyond” y “Jane”.

El Premio Efectos Visuales fue para “War for The Planet of the Apes”; Mejor Fotografía se lo ganó “Blade Runner 2049”, Blockbuster: “Wonder Woman”; Mejor Primera Película: “Get Out”; Mejor Musical o Comedia: “The Big Sick”.

Mejor Acción de Guerra “Baby Driver”; Mejor Cinta de Ciencia Ficción Horror “Get Out” y Mejor Actriz o Actor de 23 años o menos Saoirse Ronan, “Lady Bird”.

Ntx