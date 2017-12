Estudios Universal Hollywood en las 10 mejores búsquedas de Google

Los Ángeles.- La empresa Estudios Universal de Hollywood alcanzó el ‘Top 10’ en la Lista de 2017 de Google como tendencia mundial como parque temático con actividades de destino turístico.

Según la campaña de “Google’s 2017 Year in Search”, Universal Studios Hollywood encabezó la lista de Actividades de Destino Turístico, basado en su sistema de búsquedas, el cual suma millones de consultas.

Las búsquedas de tendencia se definen como las que tienen el mayor aumento en el tráfico durante un periodo sostenido en 2017 contra el año anterior. Según Google, “Year in Search” refleja el espíritu de los tiempos y el intento por capturar los nuevos y emocionantes términos de búsqueda del año.

Los términos de tendencias generalmente identifican mejor lo que las personas tenían curiosidad en 2017 en relación con 2016. Los Estudios Universal de Hollywood son el destino turístico número uno en Los Ángeles y uno de los parques temáticos más progresivos.

Con su reciente inversión sin precedentes de varios millones de dólares para reimaginar el parque temático de décadas de antigüedad, Universal Studios Hollywood ha realizado un cambio de imagen de arriba a abajo que resulta en el 75 por ciento del destino completamente transformado.

Desde su creación hace más de 50 años, Universal Studios ha brindado un vistazo a la ilustre industria de Hollywood, al poner a los visitantes en el centro y corazón de las películas y programas de televisión favoritos.

El centro ha colaborado en algunas de las atracciones con algunos de los cineastas más influyentes de la industria y las mentes más brillantes en entretenimiento -Steven Spielberg, Matt Groening, James L. Brooks, Peter Jackson, Michael Bay, Chris Meledandri, Greg Nicotero y JK Rowling- para crear maravillosas atracciones.

Fascinantes atracciones dentro de inmersivas áreas incluye “The Wizarding World of Harry Potter TM, “Despicable Me Minion Mayhem”, “Super Silly Fun Land” y “Springfield”, localizado junto de “The Simpsons Ride”.

Dentro de estas atracciones populares se incluyen: “Transformers: The Ride-3D”, “Jurassic Park Ride”, “Revenge of the Mummy”, montaña rusa interior y la atracción “AMC’s The Walking Dead”.

El mundialmente famoso y detrás de escenas, Studio Tour continúa como la atracción estelar de Universal Studios Hollywood, manteniéndose fiel a sus raíces de sumergir a los visitantes en el mundo inspirador de la magia de la realización de películas.

Desde foros de sonido y sets de producciones hasta atracciones como “King Kong 360 3D”, inspirado por el filme taquillero del director Peter Jackson, y “Fast & Furious-Supercharged”, basado en la franquicia y filme taquillero mundial, el Studio Tour coloca a los visitantes en primera fila de la creación de películas de Hollywood.

Mientras Universal Studios Hollywood mira hacia el futuro, 2018 ofrecerá a los visitantes otro emocionante año de entretenimiento, incluida la introducción del totalmente nuevo “DreamWorks Theatre”, que presenta a Kung Fu Panda.

