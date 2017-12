Javier Corral al rescate de Manlio

Por Francisco Garfias.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del CEN del PRI, operador de Manlio Fabio Beltrones, reviró ayer a los señalamientos que le hizo el ex secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, que lo involucran en el desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en entidades gobernadas por otros partidos.

El desvío habría sido parte de un pacto de los gobernadores de Chihuahua César Duarte; Veracruz, Javier Duarte, y Tamaulipas, Egidio Torres, con el entonces dirigente del PRI; Manlio Fabio Beltrones.

El objetivo era apuntalar a los candidatos del tricolor en las citadas entidades, según testimonio ministerial de Herrera Corral, rendido ante la fiscalía de Chihuahua y publicado por el Diario “Reforma”.

La triangulación habría sido acordada en 2016 entre la dirigencia del tricolor que encabezaba el sonorense, y la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray.

“Aparte de Él (Herrera Corral) no conozco a ningún funcionario o ex funcionario de finanzas de Veracruz y de Tamaulipas, como afirma. Nunca trato con ellos y menos por instrucciones”, nos dijo Gutiérrez.

Reconoce, eso sí, que a Herrera Corral lo vio dos veces para hablar del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando el estaba en la Cámara de Diputados.

Herrera Corral le propuso la construcción de una base militar en Chihuahua de más de 200 millones de pesos, pero dice que el documento que le presentó el secretario de Hacienda local no cumplía con la normatividad. “Nos pidió que se cambiara”, puntualizó.

Hizo notar que del declarante es un testigo protegido que está en nómina y que tiene cuentas pendientes con la Fepade.

La época preelectoral que vivimos ha dado lugar a suspicacias. La declaración de Herrera fue hace seis meses “¿Por qué la filtran ahora?” Preguntó Gutiérrez.

El testigo protegido dice que Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda; aprobó, junto con Gutiérrez, un convenio de ‘fortalecimiento financiero’ de 275 millones de pesos.

Involucra al ex gobernador Duarte, quien habría aprobado la triangulación como agradecimiento a Beltrones por haber apoyado la candidatura de Héctor Serrano, quien perdió la elección frente al panista Corral.

Pero el mismísimo Javier Corral negó públicamente que haya elementos que señalen a Beltrones y Gutiérrez.

“Lo que puedo afirmar categóricamente es que hasta la fecha no tenemos elementos que nos permitan confirmar la participación de funcionarios o ex funcionarios del PRI nacional. Eso no existe”, dijo el mandatario estatal en improvisada rueda de prensa.

-Se manejan los nombres de Alejandro Gutiérrez y Manlio Fabio Beltrones- interrumpió un reportero.

-No tenemos ningún elemento que nos permita anticipar esa participación. Eso es una tarea del ministerio público–, puntualizó Corral.

Uno de los temas de la campaña que comienza de cara a las elecciones del 2018 es la salud de Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño tiene 64 años de edad y ya sufrió un infarto al miocardio el 3 de diciembre del 2014. Es hipertenso y lo reconoce abiertamente.

El candidato presidencial de Morena se encargó ayer de poner el tema sobre la mesa de forma irónica:

“Me tengo que tomar un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder, que ande yo tranquilo”.

Y sin embargo calificó de “banal” la propuesta de José Antonio Meade de que los precandidatos se sometan a exámenes físico, mental y toxicológicos. “Está mal aconsejado, lo embarcaron: Luis Videgaray y Enrique Peña, puntualizó.

Miguel Ángel Yunes le ha quedado a deber a Veracruz. La violencia no cede. La entidad mantiene el triste liderazgo en asesinatos de periodistas.

Ahora le tocó a Gumaro Pérez, del periódico La Voz del Sur. Fue ejecutado al interior de la escuela de su hijo, en Acayucan, cuando se celebraba la fiesta navideña.

La ejecución vino acompañada nuevamente de las tradicionales condenas del gobernador en turno al “cobarde asesinato”, y las promesas de que su muerte no quedará impune.

Parole, parole, parole, dice la canción.

Gumaro es el tercer periodista asesinado en Veracruz este año. El primero fue Ricardo Monlui Cabrera, ejecutado el 19 de marzo en la localidad de Yanga; el segundo Cándido Ríos, asesinado el 22 de agosto en Hueyapan de Ocampo, y ahora Gumaro en Acayucan.

En México han sido asesinados 12 periodistas solo en el 2017.

Hace apenas unos días, la organización “Reporteros Sin Fronteras” destacó que en México se habían registrado 11 asesinatos de reporteros y que solo Siria, país en guerra, nos superaba.

¡Ya empatamos a los sirios!

Malito el spot que nos “ilustra” que el apellido del candidato del PRI a la presidencia de la República se escribe Meade, pero que se pronuncia “Mid”; que ese nombre aparece en calles de San Luis Potosí, y que tiene ancestros ilustres que nos proyectan hacia el futuro.

Muy ingenioso el de “vamos a estar mejor ya sabes con quien” de Andrés Manuel López Obrador.

Entretenido el que nos muestra Anaya y a Juan Zepeda en un “palomazo” de la rola “ADO” del TRI pretende convencernos de que son “del mismo equipo” cuando de cambiar al régimen se trata.

¿Tendrá conocimiento el jefe panista de quien le ayudó a Juan Zepeda en su campaña para restarle votos a Josefina y a Delfina?

Ahí se la dejo.

Fin.