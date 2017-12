Marleying: cuando tu ex te busca en Navidad

México.-El final del año es siempre un momento para la reflexión, y eso inevitablemente lleva a algunas reflexiones sobre las relaciones pasadas. En esta temporada se ha popularizado una práctica que no es tan nueva: el Marleying. Este concepto puede sonarte extraño, pero básicamente se refiere al hecho de que los ex novios se aparecen con la intención de reencontrarse contigo sin importar los años que hayan estado lejos o separado

El nombre de Marleying hace referencia al compañero del señor Scrooge, Jacob Marley, un fantasma que se aparece de la nada en Nochebuena, después de haber estado lejos por años.

Esta tendencia es impulsada por aquellos que se sienten solos durante la temporada festiva, y buscan encontrar un cálido beso o un abrazo con la intención de sentirse más amados. De hecho, un estudio realizado por una empresa de citas, reveló que 1 de cada 10 solteros en el mundo, será buscado por su ex.

A veces los Marleyers quieren una conexión, a veces quieren reavivar la relación, y a veces simplemente quieren ponerse al día y hacer las pases sin intenciones románticas. En teoría, esta práctica busca que la magia de la Navidad se apodere de nosotros y aplique la frase “Donde hubo fuego, cenizas quedan”…

El Marleying no necesariamente es presencial; de hecho, este aplica con el simple hecho de recibir un mensaje o una llamada de el ex la noche del 24 de diciembre. Aunque a algunas personas les complace reconectarse con un ex en Navidad, es importante asegurarse de que ambos estén en la misma página para evitar confusiones o daños.

El único consejo que podemos darte al respecto, es que retroceder solo disminuye las probabilidades de encontrar una relación nueva y duradera, y que a veces es mejor mantener los fantasmas navideños en el pasado.

SDP