Película “Jumanji en la selva” se estrena este jueves en México

México.- La película “Jumanji: en la selva”, que es la nueva versión del clásico de 1995, se estrenará en México este jueves, protagonizada esta vez por los actores Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan.

En esta ocasión, las aventuras no serán desatadas por un juego de mesa, sino por un videojuego en el que participarán cuatro jóvenes, quienes por distintas razones son castigados en el colegio.

Al cuarteto se le encomendó hacer labores en un salón de este instituto, en donde descubren una vieja consola, junto con una televisión, por lo que no lo piensan dos veces y deciden tomar los controles para divertirse un rato.

Pero lo que no se imaginaron es que al ponerle “play” este dispositivo los absorbería y se transportarían al interior de esta partida, teniendo otros cuerpos, los de sus avatares que eligieron.

Ahí dentro, ya en la selva descubren que deberán de completar una misión, que puede ser peligrosa, ya que si pierden todas sus vidas, podrían quedar atrapados para siempre.

El largometraje dirigido por Jake Kasdan, cuyo título original es “Jumanji: Welcome to the jungle”, también cuenta con la participación del actor y cantante Nick Jonas, quien da vida a un chavo que ha vivido por mucho tiempo en este lugar y que ve difícil la posibilidad de salir.

Ntx