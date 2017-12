Se trata de amagar a las redes

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

“Soy una defensora del derecho a ofender. No creo que nadie deba tener derecho de decir que el resto no tenemos derecho a escribir sobre ciertas cosas. Que algo hiera tus sentimientos no debe implicar dejar de escribir” Lionel Shriver.

Aunque lo diga esta prestigiada escritora y crítica no se trata de ofender por el prurito de hacerlo. Para mí esa no es una posición que enaltezca el ejercicio de las libertades. Está dicha, de manera ingeniosa y audaz, no obstante tiene una carga que trae otra intencionalidad: la de dañar al otro en lo que le duela; no necesariamente persiguiendo que las cosas se modifiquen para bien, sino que prevalezca que arda la herida.

Se entiende por otro lado la reacción de los críticos, que se radicalizan ante la avanzada de las mordazas que van ganando terreno; añadiendo obstáculos a la libertad de expresión en defensa de lo políticamente correcto, que para efectos prácticos es hacer de cuenta que lo oprobioso no existe y que los que intencionalmente maquinan daños colectivos, aunque notoriamente lo hagan, no se les impute mala fe.

En aras del concordismo y la ineficacia de la hipocresía, que reine la impunidad. No faltaba más.

Porque los diputados de todos los partidos reflejaron su mohína al incorporar en el Código Civil en el artículo 1914 sanciones para los que aunque digan la verdad en las redes, lastimen los sentimientos de personas, algo sumamente subjetivo; que en su mayoría o al menos en su relevancia, son figuras públicas, porque sin decirlo tal cual en la letra, son los que son blanco de comentarios de toda índole, porque están expuestos ante los reflectores mediáticos y porque sus errores llegan a ser notorios.

Y eso a nadie le gusta. A todos les gusta figurar; protagonizar, salir a cuadro por lo que sea, pero pocos reparan que la fama tiene alas combustibles, que a la menor denostación se incendian.

Por eso los afectados de la política que son casi todos -porque en las redes es donde los ponen pintos- mejor eligieron el camino incierto de la represión, que la línea desagradable de la vocación de aguantar los golpes, al negarse a cursar ésta, que es materia obligada del servicio público. Les puede mucho que digan mentiras de ellos, pero más les afecta que les digan las verdades, tal cual; sobre todo, no se quieren sentir impotentes ante el anonimato cibernético de facto, que por su naturaleza evanescente imposibilita ejercitar amenazas.

Por supuesto que las ofensas calan, pero insisto: ¿que no se venden en el mismo paquete de las alabanzas? El rey David al huir de su hijo Absalón que se había rebelado, fue insultado por uno de la anterior casa reinante, al que le salió de su ronco pecho el resentimiento acumulado; su guardia pidió la orden para proceder a castigar con la vida al tunante. David no se lo permitió, porque dijo: no sé si en esta hora Dios con estos insultos que permite, me quiera decir algo.

Creo que esa es la línea, la dolorosa línea de escuchar necedades, como parte del andar a la par con las adversidades. Los ataques infundados caen por su peso, para el que tiene el ego empequeñecido; no así para el que lo tiene descomunalmente alterado, ese ni la buena crítica que procura el mejoramiento lo toma a bien. Su piel es delicada.

Así que antes del agarrón electoral de julio, en las redes se quiere maniatar a los defensores sucedáneos de los candidatos. Tendrán que cargar con todo el país me dijo alguien muy cercano, quien no le falta verdad. Porque es tarea de romanos ser el fisgón de miles diarios. Es pues infantil la disposición. Pero a la vez resulta draconiana, cuando la consigna, las ordenes de persecución inconfesables, se centren en un crítico, que sea incisivo, y carezcan sus expresiones del halago a los inquisidores. Entonces la obsoleta letra para evitar injurias, se volverá en una herramienta selectiva, que como toda ponzoña irritará, antes de causar el daño final.