“Tómelo con calma”

Fernando A. Mora Guillén

Ley Mordaza un nuevo ataque a la Libertad de Expresión

Minutos antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones y tomar vacaciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 1916 del Código Civil Federal, para establecer restricciones y “mordazas” a quien comunique, por cualquier medio, información “cierta o falsa”, que cause “deshonra o descrédito a alguien”.

La reforma al Código Civil, que para los legisladores no es violatoria de los artículo 6 y 7 Constitucionales, sin duda será objeto de revisión y promoción de juicios de amparo, ya que a todas luces significa coartar la libre expresión de las ideas al establecer: -“El que comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”, lo que se ha llamado ‘ley antimeme’ por el anonimato de ese tipo de expresiones en Internet.

Una vez aprobada la reforma, el grupo parlamentario del PRI celebró mediante un mensaje en Twitter: “se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”, escribió y hasta presumió: “#LoHacemosporTí”.

De tal forma, 2017 será marcado como el año de mayores ataques a la Libertad de Expresión, y sin duda esta última acción del Poder Legislativo es una muestra clara, de los embates que en el día a día sortean los periodistas y Comunicadores, para poder cumplir con el fundamento de informar en forma oportuna a la sociedad. 2018 será un año de intensa lucha por defender el ejercicio profesional de Periodistas y Comunicadores, y esta reforma al código civil será una de los primeros temas que debemos combatir y enfrentar.

#No más legisladores ni funcionarios sin título profesional

Tómelo con atención .- No más funcionarios ni legisladores sin estudios ni títulos profesionales. El ejercer un cargo requiere de la máxima responsabilidad, compromiso y preparación; para lograr un verdadero cambio y profesionalización en nuestro país, comencemos por no permitir entre trabajadores, amigos, y familiares, quienes no tenga un título profesional se ostente como tal; al promover esto contribuiremos a combatir la impunidad desde el primer círculo.

Y es que aún hay quienes se acreditan con un título profesional sin aparecer en el Registro Nacional de Profesiones.

En los sectores público y privado esto sigue siendo un delito; por lo que debemos exigir se revise a quienes han participado en obras públicas como el paso express de Cuernavaca, y hasta a quiénes llevan trámites administrativos o fiscales, sin tener facultades para hacerlo.

Conforme al artículo 250 del Código Penal del Distrito, se castiga como usurpador de profesiones, al que se atribuye el carácter de profesionista, sin tener el título legal y ejerza los actos propios de la carrera que usurpa.

Ante la renovación del Congreso de la Unión en 2018, y previo al registro de plataformas electorales y candidaturas para Senadores y Diputados Federales, exijamos a partidos políticos que sus abanderados, tengan como mínimo el registro profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para así tener la certeza de que el trabajo legislativo y el servicio público estar encabezado por profesionistas.

No habrá verificación el primer semestre del 2018

Tómelo en cuenta.- El gobierno capitalino informó que no habrá verificación el primer semestre del 2018. Resulta que a partir del mes de julio, los verificentros de la Ciudad de México, medirán la emisión de partículas finas y las condiciones físico-mecánicas de los automóviles como parte del proceso de verificación.

Así los 55 verificentros autorizados para operar a partir del segundo semestre del año próximo, instalarán nuevos equipos; lo que permitirá a los capitalinos cambiar a sus vehiculos bujías, aceite y filtros; contemplar la limpieza de inyectores etcétera; todo ello con el propósito de dejarlos al cien por ciento y no llevarse sorpresas desagradables en la próxima verificación.

Esperemos que esta nueva iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México realmente lleve como fin el mejorar los procedimientos de verificación vehicular en beneficio del medio ambiente y no se trate de una acción que contribuya a acrecentar la gran corrupción que hoy reina en los centros de verificación en la Ciudad de México.

Por periodo vacacional Tómelo con Calma volverá a publicarse hasta el miércoles 17 de enero, deseamos a nuestros lectores felices fiestas y lo mejor para el próximo 2018

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.