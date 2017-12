Del 17, la última

Por Carlos J. Pérez García.

Este fin es Noche Buena y al día siguiente Navidad, lo podemos reiterar. Y, oigan, conque estemos contentos, optimistas… en todo caso ¡tú pásala bien, amable lector, lectora!

Me queda claro que termina un año de horrores (annus horribilis): de corrupción e impunidad; del predecible EPN; de Odebrecht; de la Estafa Maestra; de los Duarte; del Trump de los rusos y el Colegio Electoral; de los catalanes independencieros; de los arrepentidos del Brexit; de los alarmantes ensayos de Kim Jong-Un; de los atentados terroristas; de la debacle populista en Venezuela; de Borge; del Videgaray que se pasa de vivo; de la alargada devaluación del peso; de los terremotos de septiembre; de Lozoya; del acosado TLCAN; de la derrota militar del Estado Islámico; del mendiguísimo Putin; de las denuncias de abusos sexuales; de la violencia e inseguridad; de las desapariciones; de las presiones sobre el ejército y las policías; de la delincuencia organizada; de la significativa inversión cancelada por Ford; del Tekmol y la ecuación corrupta con Manuel Barrera; de Gonzalo Martínez Corbalá, Jesús Silva-Herzog Flores y Lorenzo Servitje; de Hugh Hefner y Johnny Halliday.

También fue el año de la esperanza de Macron; del añorado Carstens; del sorprendente Meade; del frentista Anaya; de Mancera; de AMLO y Morena; de las aspiraciones de independientes; de la película ‘Coco’; de un despertar ciudadano; de la supervivencia de la selección nacional de futbol.

Hace 365 días escribí en este espacio: “¿Sabes qué? De unos 50 referentes, creo que 5 o más van a continuar vigentes en el año 17: Trump, Videgaray, Meade, Putin, AMLO, la inseguridad,… junto con otros que habrán de aparecer. Ya veremos, pues. Y ¿acaso cuajará un eficaz esfuerzo anticorrupción en nuestro país?”. Fíjense, hoy podemos confirmar que, además de la inseguridad, los 5 están vivitos para mal y para bien. En cuanto a la segunda parte del párrafo, la respuesta es evidente: No cuajó.

En aquella columna del 24 de diciembre también se publicó: “Mira, lo que venga en 2017 se derivará de lo que sucedió en 2016 y años anteriores (la guerra de Calderón hace 10 o el Fobaproa de Zedillo hace unos 20), a la vez que el 17 quizá nos traiga las debacles de varios políticos… a no ser que las cosas cambien en forma tan radical como improbable”. Y, bueno, yo diría que por ahí anduvimos.

Ahora sólo te adelanto que el año que va a iniciar, podrá ser incluso peor que este horribilis que acaba en 8 días. Ojalá me equivoque, y que la pluma —o la tecla— se me haga chicharrón.

Igual, ese artículo de fines del 16 traía un listado de especial interés, sobre el cual podemos preguntarnos hoy si mantiene su relevancia en nuestro país y alguna entidad, o bien las cosas han cambiado. Aquí lo retomo.

“Tú podrás pensar que nada es fácil, pero tampoco digamos que todo es tan difícil o hasta imposible. A continuación veamos unas joyas que tal vez puedan servirte como referencia con un presidente o gobernador, cortesía de Nicolás Maquiavelo.

Para valorar la inteligencia de un príncipe, hay que examinar el equipo del que está rodeado. La calidad de los consejeros depende del líder. Esa relación entre la perspicacia del príncipe y la calidad de sus colaboradores, se observa también en la capacidad para librarse de algunos cuando le sean perjudiciales. La inteligencia permite reconocer a los buenos consejeros y mantenerlos estimulados. El primer error que puede cometer un líder, es seleccionar mal a su equipo. Si el príncipe no tiene la inteligencia, debe descubrir quién la tiene. En la elección de individuos es crucial atraer a quien piense más en otros que en él mismo, y nunca se deberá confundir adulación con lealtad. El líder ha de escuchar y, una vez hechas las consultas, debe pensar y decidir por sí mismo. Apreciará que le digan la verdad, y se deberá preocupar si no le hablan con franqueza. El buen consejo depende de la inteligencia del líder, y no ésta de aquél.

¿Te vienen a la mente los casos de EPN o el gobernador Juan Manuel Carreras? Puede ser, oye, e igual de muchos otros. Cada quien tendrá su propia opinión”.

Y agregaba allí: “Claro, tú y yo podemos entender que, para armar un Gabinete, parece ineludible tomar en cuenta también las cuotas, los compromisos, las presiones políticas, las afinidades, las cautelas, los equilibrios, las amistades o las prisas iniciales. Pero, bueno, estos factores no deberían predominar ni tendrían por qué ser eternos cuando las cosas no funcionan bien”.

He reproducido ahora este decálogo para comprobar si acertaba o no con la cita al sublime Machiavelli. Tú dirás… Y, créeme, en ocasiones no se trata ‘de güevos’ sino de astucia,… que es sinónimo de cautela y de sagacidad política. Pero, ojo, el poder se obtiene para ejercerlo.

Ojalá que quienes lo tengan le den una pensada a esto último. Inclusive que, con la mano en la cintura, hagan que me equivoque de cabo a rabo. Son fundamentales los líderes, no mis opiniones. Y nos veremos beneficiados si ellos afinan la puntería y toman mejores decisiones. ¿De acuerdo?

En fin, gentil lector, lectora, como cada año este sábado 30 encontrarás aquí los resultados de mi Quiniela del 2017, y el 6 de enero tendrás a tu consideración una nueva Quiniela para el 2018.

* DE LAS CRÍTICAS A mandatarios como el Presidente Peña y el Gobernador Carreras, cabe precisar que si vienen de fobias partidistas o incluyen burlas e insultos personales se tiende a desviar la atención a consecuencia de esos elementos sesgados y ofensivos que, de hecho, dan a los aludidos una serie de justificaciones para desentenderse del fondo y ¡hasta desechar las opiniones en su conjunto!

* AUNQUE SEA EL CANDIDATO más capaz, José Antonio Meade sigue sin levantar el vuelo. Es probable que el problema esté en el irritante demérito de tantos gobiernos emanados del partido que lo postula, de los cuales aún no se ha deslindado… al menos en casos graves de corrupción.

Acaso Meade tendría que afianzarse a un nivel distinto y visiblemente mejor que el de su cuestionado partido; López Obrador habría de contar con secretarios y asesores que sean más capaces que él, y Carreras debería evitar que su gobierno continúe por debajo de su potencial en lo personal.

