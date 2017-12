Dictan prisión preventiva contra exsecretario de Salud de Duarte

Veracruz. Un año de prisión preventiva se le dictó a Juan Antonio N., exsecretario de Salud de Veracruz durante la administración de Javier Duarte.

Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de control del penal de Pacho Viejo, así lo dio a conocer un día después de la detención en Puebla del exfuncionario estatal.

Cabe recordar que el hoy acusado en la víspera fue detenido en el municipio de Atlixco, Puebla y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue trasladado al penal de Pacho Viejo.

Este día, durante la audiencia inicial de imputación y de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio la jueza dictó un año de prisión preventiva en contra de Juan Antonio N.

Durante dicho periodo, el señalado junto con su defensa deberá presentar las pruebas que sirvan para el desahogo de las mismas y se dicte sentencia.

Juan Antonio N. fue ex secretario de Salud en la administración de Javier Duarte. También se desempeñó director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), secretario Técnico del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de secretario particular del ex gobernador Javier Duarte. Hoy se le acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

NTX