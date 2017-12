“Dos más dos” invita a la reflexión sobre la relación de pareja

México.- El productor Sergio Gabriel sostuvo que la obra “Dos más dos”, que abunda en el movimiento “swinger”, no pretende crear polémica, pero sí invitar a la reflexión respecto al tema de la relación de pareja.

“Sabemos que es un tema controversial, pero no invitamos a que la gente participe en hacerlo, en llevarlo a cabo en su vida. La obra no dicta el mensaje de conviértete en pareja swinger, simplemente exponemos una situación”, explicó.

Sergio Gabriel señaló que “la obra no está a favor de los ‘swingers’ (intercambio de parejas), pero tampoco en contra. Se trata de una comedia argentina que primero se hizo en cine y luego se llevó al teatro. La gente se divierte mucho y hasta se siente identificada. A la salida seguro debatirán el tema por ser controversial”.

“Dos más dos” es una historia escrita por Daniel Cúparo y Juan Verá. La adaptación teatral es de Olga Iglesias, Maitpe Pérez y David Serrano. Trata el tema de dos parejas con distintos estilos de vida.

Cansadas de la monotonía deciden probar con alguien más, pero bajo el consentimiento del otro. “Adrián” y “Julieta” son un matrimonio estable de muchos años y con un hijo adolescente. En tanto, “Tomás” y “Silvia” han decidido no casarse y no tener hijos.

“Para salvar su relación todos buscarán una alternativa. No es que ya no se quieran, sino que algo le hace falta a su día a día. Desde que ‘Dos más dos’ se estrenó en España, las localidades han estado agotadas. Aunque es comedia no es una historia chistosa, simplemente te diviertes con las situaciones que ocurren”.

Bajo la dirección de Alonso Iñiguez, en la puesta en escena actúan Adal Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dionne y Mauricio Islas. Se presenta en el Teatro Jorge Negrete, en la ciudad de México.

Ntx