Ochoa Reza niega que gobierno mexicano compre la libertad de expresión

México.- En un entrevista dada por el Dr. Enrique Ochoa Reza, Presidente del CEN del PRI luego de la festividad de Navidad, el dirigente señaló a pregunta expresa sobre lo publicado por el New York Times, donde señala que con millones de dólares en publicidad el gobierno en México ordena coberturas, limita la crítica y castiga la libertad de expresión.

Reza señaló que: He leído versiones anteriores del artículo que se publicó ayer y que retoman algunos portales el día de hoy. Pero yo difiero de la aproximación que tiene el artículo. Con mi experiencia como funcionario público y como líder de un partido político, pues los medios de comunicación son críticos, son abiertos, son plurales.

Existe, por supuesto, la libertad de expresión en nuestro país y también existen en distintos medios diversas manifestaciones de la pluralidad democrática que vive México. Yo, como líder de un partido político, tengo acceso a los medios de comunicación, como el que tú hoy me permites, pero yo jamás he contribuido en recurso económico alguno en algún medio de comunicación.

Yo creo que gran parte de las confusiones a las que llega ese estudio no obedecen al ejercicio libre de la profesión periodística que se vive en nuestro país, no sólo a nivel nacional, en los medios tan importantes como en el que tú colaboras -refiriendose al reportero que hizo la pregunta- desde hace muchísimos años, sino también en los medios estatales, donde yo he tenido oportunidad de estar en las giras.

Y las preguntas son complejas, son críticas, pero también la oportunidad de presentar respuestas directas y de entablar el diálogo democrático con el auditorio, pues se vive día con día. Yo por eso no comparto las conclusiones a las que llega dicho diario dijo.

Con información de Ian Soriano.