¿Te regalaron lo que querías?

Eliazbeth Scott, MD / Trad.: Alfonso López-Collada

Estas fechas son todo amistad, gozo, incluso altruismo,.. ¡y regalos! Pero si nadie te dio lo que realmente esperabas, aquí te damos la oportunidad de obsequiártelo tú.

1 – Regálate lo que realmente deseabas

Sinceramente te deseamos que hayas recibido lo que de veras deseabas, todo lo que haya estado en tu lista de deseos –o que te llegue a más tardar en Reyes. De la gran variedad de cosas que la gente tiene en sus listas, casi nadie recibe todo lo que quiere, pero hay cosas que casi todos anhelan y que no aparece en esas listas: más buenos sentimientos y menos malos; maravillosos recuerdos, conectarse con los demás y sentir vez menos estrés. Y no es que no nos gusten los regalos que pueden comprarse, incluso los pequeños, sino que lo que más deseamos no se vende.

Entre los regalos más valiosos que puedo darte están las sencillas formas de que te regales (tú a ti) lo mejor que ofrece la vida: buenos sentimientos y la satisfacción de vivir. Y lo mejor es que, cuando te regalas estos dos tesoros, tú obtienes suficiente de ambos como para repartirlo.

Y si después de leer esto todavía en serio quieres ese regalo que tanto deseabas y que no te dieron, por supuesto que puedes regalártelo tú. Pero me parece que también vas a querer tener un poco de lo que te voy a decir, así que sigue leyendo.

2 – Todo se reduce a sentimientos positivos, que son tan importantes.

Mucho de lo que la gente quiere en la vida son sentimientos positivos que le den felicidad. Cuando anhelamos regalos que sean más que únicamente funcionales, lo que anhelamos es cómo nos sentimos al recibirlos. Estos sentimientos positivos nos hacen mucho más bien que el obsequio en sí. Algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que esos sentimientos y estados de ánimo positivos –conocidos como afecto positivo– están vinculados a un incremento en la resiliencia hacia el estrés y a una mayor satisfacción de vida.

Participar en actividades que son reconocidas como actos que nos aportan sentimientos buenos puede ser una manera de evitar la parte de los regalos, un truco para cortar camino y llegar antes al resultado, que no es otro sino un aumento de nuestra felicidad.

No siempre pensamos que algunas actividades puedan ser obsequios que nos autorregalamos, pero un hábito que te dé un poco de alegría adicional claro que puede aportarte el mismo aumento de alegría que un buen regalo. Estos “atajos a la felicidad” se basan en técnicas probadas por investigaciones, así que ya sabes cómo elevar tu estado de ánimo y sentirte bien fácil y rápidamente.

3 – La conexión con los demás: el verdadero regalo bajo el moño

Si lo piensas bien, te das cuenta de que con mayoría de los obsequios estamos expresando que conocemos y queremos a la otra persona. El regalo en sí mismo simboliza los sentimientos de quien regala, y la conexión que sientes con alguien que te regala algo es una buena parte del gozo de recibirlo.

Para alcanzar la meta de tener una mejor conexión con los demás, hay varias rutas. Puedes salir y conocer gente para relacionarte. Puedes mejorar las relaciones que ya tienes, incluso aquellas en las que hay un poco -o mucho- de fricción. Incluso puedes hacer algo que te beneficia de veras: pasar más tiempo con quien te hacen sentir realmente feliz y aceptarla(o).

4 – Mayor satisfacción en la vida: algo realmente importante

Si buscas cómo bajar rápido tu estrés, te ofrezco las siguientes estrategias que en cinco minutos pueden tener un impacto positivo significativo. Mira: cuando recibimos algo esperamos obtener una experiencia divertida o algo útil, algo que nos ayude a gozar un poco más nuestra vida; una experiencia que se divertida o útil, algo que nos ayude a gozar un poco más la vida.

Si nos concentramos en hacer que estas experiencias sean parte de nuestra vida podremos aumentar nuestra satisfacción general, y no sólo tener un momento de alegría. Así que, si te das cuenta de que tus esperanzas respecto a los regalos siguen en el terreno de lo material, sería bueno que consideres cambiar un poquito tu vida y satisfacer más frecuentemente los deseos hondos, de preferencia cada día de tu vida.

Por ejemplo, si deseas algo divertido (un juego o algo frívolo) tal vez quieras hacer planes más seguido para divertirte y jugar juegos con tus amigos, o procurar tener pasatiempos que goces mucho. Si quieres algo para tu hogar, puedes enfocarte en organizarlo, escombrarlo y convertirlo más en un refugio contra el estrés usando lo que ya tienes.

Si te gusta la ropa que te hace verte bien, podrías adquirir un hábito que mejore tu salud y tu figura -como el ejercicio- para que puedas verte y sentirte mejor con la ropa que ya tienes. Cuando te pones a pensar en estos términos sucede que también te sientes más agradecido(a) por lo que ya tienes, y eso también te puede ayudar a sentir menos estrés.

5 – Bellos recuerdos a los que siempre puedes regresar

Las cosas que nos regalan pueden gastarse, romperse, hacerse viejas, pero los recuerdos vinculados a ellas pueden vivir por siempre. De hecho, hay estudios que indican que es mucho mejor invertir en experiencias memorables que en cosas; que lo intangible es mejor que lo material. Uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti es cultivar recuerdos positivos y disfrutarlos cada vez que necesites subirte el ánimo. Afortunadamente hay varias maneras de hacerlo.

Puedes crear recuerdos a través de actividad, viendo más frecuentemente a tus amistades, aprendiendo a disfrutar actividades y aventuras que están fuera de tu rutina (o de tu zona de confort, incluso), y registrar tus recuerdos frescos en un diario, especialmente si es un diario de gratitud.

Y cuando hayas generado magníficos recuerdos puedes regresar una y otra vez a saborearlos, conservando siempre lo mejor de la vida al frente de tu mente. Uno de los beneficios de esta práctica es que te ayuda a ser más consciente de todo lo bueno que tiene tu vida; otro es que esta manera de enfocarte en lo positivo de hecho puede ayudarte a ser más resistente ante el estrés.

Incluso hay estudios que sugieren que la felicidad que tenemos al saborear los recuerdos positivos es buena para la salud física.

6 – Menos estrés o mayor resistencia a él

Si bien la ausencia de estrés no es la meta más importante de la vida, demasiado estrés puede robarte absolutamente todo tu gozo. Cuando experimentas un exceso de estrés, o no lo administras, puedes ser realmente más susceptible a enfermedades de todo tipo, a experiencias emocionales negativas como ansiedad y depresión, y la satisfacción que sientes respecto a tu vida puede disminuir sensiblemente. Y aunque no logres erradicar totalmente el estrés de tu vida, sí eres absolutamente capaz de desarrollar hábitos que te permitan manejarlo más fácilmente y desarrollar tu resiliencia ante él. Y puedes eliminar el estrés donde sea posible.