Arte mexicano fue admirado en diversos países durante 2017

México.- Durante el presente año, el arte mexicano, desde las expresiones prehispánicas hasta modernas y contemporáneas, ha viajado a diversas partes del mundo: Italia, Estados Unidos, Francia, Japón, Argentina y España, son algunos de los países que han sido testigos de la creación de mexicanos.

A Bolonia, Italia, llegaron obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, a través de la exposición “Orozco, Rivera y Siqueiros. La Mostra Sospesa”, que desde el 18 de octubre alberga el Palazzo Fava. Musei nella Città.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura federal explicó que la muestra, que desde 2015 ha sido apreciada por más de 474 mil personas, ha recorrido salas de exposición en Chile, Argentina y Perú, permanecerá en la ciudad de Bolonia hasta el 18 de febrero de 2018.

Mientras que en la ciudad de Verona, en el Palazzo della Vecchia Guardia se presentó a finales de 2016 la exposición “Mayas. El lenguaje de la belleza”, extendida hasta 2017, después de su paso por China y Alemania.

Con más de 300 piezas, entre esculturas con formas humanas y de animales, objetos cotidianos, máscaras, urnas funerarias, frisos y dinteles, se reconstruyen ambientes antiguos, fragmentos de textos, mapas y símbolos del poder que recorren 2 mil años de historia.

A Estados Unidos exposiciones como “Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950”, la cual fue recibida en el Museo de Arte de Filadelfia del 20 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017, con obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros.

La exposición destacó por mostrar, desde murales portátiles y pinturas, hasta impresos, ejemplares de periódicos, fotografías, libros e interactivos digitales, para apreciar las obras como nunca antes.

Este año la exposición “Teotihuacan: City of Water, City of Fire” fue instalada en el Museo de Young de San Francisco, California, y permanecerá abierta al público hasta el 11 de febrero de 2018.

Integrada por 250 piezas, la colectiva presenta los hallazgos más recientes realizados en la ciudad mesoamericana; tras su exhibición en el Museo de Young, para luego viajar a Los Ángeles, donde permanecerá del 25 de marzo al 15 de julio de 2018 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

Actualmente, esta galería presenta “Pintado en México, 1700-1790: Pinxit Mexici”, primera exhibición que hace una revaloración en profundidad de la pintura novohispana del siglo XVIII; podrá visitarse hasta el 18 de marzo de 2018, para posteriormente viajar al Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

“Golden kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas”, es la muestra que aloja el Museo J. Paul Getty, del Getty Center de Los Ángeles, California, donde México participa con 92 piezas prehispánicas de las más de 300 obras reunidas, provenientes de Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

Estará abierta al público hasta el 28 de enero del próximo año, ya que a partir de febrero, también se presentará en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Mientras que en el país francés, el Musée des Beaux-Arts de Lyon planteó “Los modernos. Dialogues France/ Mexique”, derivada de la muestra “Los modernos”, exhibida en el Museo Nacional de Arte (MUNAL); se presentará hasta el 5 de marzo de 2018.

Hasta tierras asiáticas, en Japón, llegó “Diego Rivera y sus contemporáneos”, muestra que del 21 de octubre al 10 de diciembre de 2017 ofreció 30 piezas entre dibujos, óleos y estudios que representaban la trayectoria del muralista desde sus inicios.

En países de América Latina como Argentina se aprecia “México moderno. Vanguardia y Revolución”, exposición que alberga el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) del 3 de noviembre al 19 de febrero de 2018 con propuestas estéticas modernistas que se presentaron en la primera mitad del siglo XX.

Tras una previa exhibición en el Museo de Arte Carrillo Gil “Cartografías líquidas”, muestra que reúne las reflexiones de 12 artistas sobre los postulados del filósofo Zygmunt Bauman, llegó a España, al Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, donde permanecerá hasta el 11 de febrero de 2018.

