Diego Cataño prepara película y se suma a elenco de “Run Coyote Run”

México.- A la par de buscar financiamiento para su ópera prima, el actor Diego Cataño se suma a la segunda temporada de la serie “Run Coyote Run”.

La serie que se sitúa en Naco, Sonora, cuenta la historia de un par de jóvenes Gamaliel y Morris, quienes han emprendido un próspero negocio de viajes, que en realidad sólo es la fachada.

Cataño, quien ha trabajo en proyectos como “Narcos”, “Salvajes” y Desierto” señaló que se encuentra grabando en Sonora esta nueva entrega de la serie dirigida por Gustavo Loza, que en breve se estrenará por un canal de televisión de paga.

“Yo soy, -El muerto- un asesino, que viene a ser parte de los malos de esta segunda temporada”, dijo Cataño al reconocer que los nervios se apoderaron un poco de él al llegar al equipo, pues todos ya estaban muy integrados y parecía que todo fluía excelente.

“Tuve mis dudas con este personaje porque veía que la producción no se reía con mis diálogos, sin embargo ya me explicaron que no es cómico, pues están tratando de ponerle a la historia su toque dramático”, comentó el actor a la prensa.

Señaló que al concluir las grabaciones de “Run Coyote Run” volverá a retomar el proyecto de película que escribió y el cual es su ópera prima, que será producida por su hermano Jonás Cuarón, con quien ha trabajado en anteriores proyectos.

Comentó que Jonás es quien está buscando actualmente los recursos para levantar el proyecto, que lo llevará a experimentar como director, “estoy emocionado de poder vivir estas situaciones con mi primer largometraje”.

Referente a la cinta “Gringo” que filmó con Charlize Theron y Amanda Seygfried, confirmó que será en marzo cuando llegue a las salas del país y posteriormente a las plataformas de streaming.

