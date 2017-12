Norka vendrá de Venezuela a deleitar a los mexicanos

México.-La cantante venezolana Norka continúa con su producción musical entre Miami y Puerto Rico, además, tiene prevista una gira en México para presentar oficialmente su música ya que aquí tiene una relación con el mundo del espectáculo, por lo que no descarta participar en alguna serie o telenovela.

La artista está lista para recibir el 2018 con la continuación y planeamiento de su próximo proyecto “Renacer”, con el que regresará oficialmente a los escenarios para lo cual se prepara junto a grandes amigos y productores

Asimismo, trabaja en su Fundación ESPE, la cual creó para personas con necesidad e información acerca de la pilepsia, con la cual ha buscado apoyo en varios lugares sobre todo para poder hacer eco de los recursos disponibles para personas que la padecen.

Norka sufrió esta condición durante años, por lo que sabe las consecuencias que implica no tener el apoyo correcto, aunque en su caso su familia estuvo siempre con ella en todo momento, y se volvió más solidaria.

“Hoy me siento orgullosa no solo de presentar música, también de abrir mi corazón y comprometerme con aquellos que al igual que yo han sufrido en silencio los estragos de la epilepsia, hoy les digo no están solos, cuentan conmigo”, refirió Norka en un comunicado.

Espe.org es un espacio donde se podrá encontrar información, recursos y sobre todo una ventana abierta bilingüe para compartir con aquellos que necesitar saber más acerca de este padecimiento sobre todo en la población latina de los Estados Unidos y en países como México y planea hacer partícipe a todos sus colegas famosos para aportar con su arte ayuda a quien más lo necesita.

Norka que ha hecho colaboraciones con Ángel y Kriz, El Cata, por lo que en 2018 podría sorprender con alguna colaboración musical. En California recibió un reconocimiento y tuvo oportunidad de reencontrarse con los medios de comunicación.

Excelsior