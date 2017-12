Y ¿qué pasó? (Q 2017)

Por Carlos J. Pérez García.

Podrán recordar ustedes que, como cada enero, con ‘La Quiniela del 2017’ ofrecí —hace doce meses— 10 pronósticos en opciones múltiples a escoger: una de ellas, todas o ninguna… para apuestas o entretenimiento.

Invitaba entonces a entrarle a “la polla” y guardar la página para checarla después (algunos lo han hecho). Mis selecciones venían al final, con el pequeño truco de que soy yo mismo el que plantea y responde las interrogantes. A su vez, ojo, incluyo a menudo varias en las que las alternativas descartadas nos pueden decir más que las elegidas.

Entre comillas va la transcripción de cada punto con sus opciones en ese decimocuarto ejercicio anual, y les señalo ahora —al cierre del año— las correctas y las erróneas (o ambiguas). Veamos, pues.

“ESTE 2017 APRECIAREMOS QUE (a) la crisis general pierde fuerza ante el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; (b) Pemex y CFE tocan fondo y empiezan a recuperarse; (c) la CNTE suspende su lucha contra la educación; (d) la inseguridad comienza a ceder aun sin estrategias adecuadas para enfrentarla”. Acerté aquí al anotar ‘ninguna’ pues todas eran poco factibles. “¿CUÁL DE ESTAS PERSPECTIVAS no se va a confirmar en el año? (a) el gobierno tratará de distraer a la gente; (b) la economía del país resurgirá a partir de un buen manejo y condiciones favorables; (c) las autoridades evadirán realidades hasta donde sea posible; (d) Peña Nieto y el PRI no tomarán en serio la Anticorrupción”. Dada la evidente probabilidad de las demás, me incliné con tino por la alternativa (b) que difícilmente se iba a confirmar. “A LOS MEXICANOS EL Presidente Trump nos (a) hará los mandados; (b) cumplirá todas sus amenazas con graves daños desde un principio; (c) perjudicará si acaso por la incertidumbre y las expectativas; (d) ofrecerá escapatorias al atenuar medidas negativas para ambos países”. Seleccioné la (d) que aún podría resultar correcta en las amenazas extremas. “NO SE PODRÁ PROBAR que los irritantes aumentos en las gasolinas (a) se deban sólo a la reforma energética; (b) nos acerquen al caso de Venezuela; (c) signifiquen traición a la patria (así decían del TLC); (d) carezcan de razón económica (fiscal, subsidios, costos); (e) justifiquen bloqueos, saqueos y mentiras; (f) sean responsabilidad de Meade, no de Videgaray…”. Aunque tantos las consideren ciertas, ‘todas’ estas opciones serían imposibles de probar y así lo señalé. “HACIA LA SUCESIÓN SE verá que (a) interesan menos los nombres y partidos; (b) Osorio, AMLO o Zavala encarnan alternativas que el país requiere; (c) la bronca no es tanto de malos gobiernos y partidos; (d) los procesos pre-electorales avanzarán con calma”. Me decidí por la (a) y no estuvo mal ante el desencanto con la política, pero quedan las extendidas esperanzas de unos u otros de que no resulte un nombre (Andrés Manuel) o un partido (el PRI). Indefinida todavía, pues. “EN SAN LUIS POTOSÍ comprobaremos que (a) las inversiones tan necesarias fluirán más despacio; (b) la inseguridad se entenderá como un grave problema nacional; (c) se incrementarán los insultos al gobernador y los diputados; (d) van a surgir importantes liderazgos en la sociedad organizada”. Desde un principio ‘todas’ parecían pertinentes, y eso apunté aunque la (b) y la (d) no quedaron claras y me marcan mala esta supuesta predicción. “EL 2017 (a) SERÁ el Año Chino del Gallo Rojo; (b) Canadá cumplirá 150 años como país; (c) en México se celebrará el centenario de nuestra Constitución, y tendremos elecciones de gobernador en Coahuila, Nayarit y el Estado de México; (d) habrá elección presidencial en Francia, Alemania y Chile”. Era obvia la selección de ‘todas’, como cada vez con esta pregunta de efemérides del año. “EL PREMIO NOBEL DE la Paz lo obtendrá (a) Angela Merkel; (b) Donald Trump; (c) la niñez de Siria; (d) el Papa Francisco”. Aquí, dada la dificultad, anoté ‘ninguna’ y, finalmente, este Nobel lo obtuvo una campaña de Abolición de Armas Nucleares. “EL OSCAR A LA mejor película será para (a) ‘Manchester by the Sea’ con Casey Affleck; (b) ‘La La Land’ con Ryan Gosling; (c) ‘The Birth of a Nation’; (d) ‘Lion’ con Nicole Kidman”. Nunca me había equivocado tanto en esta pregunta anual, pues me fui por la (c) que ¡no fue nominada! y el Oscar lo ganó ‘Luz de luna’ que ni siquiera incluí como opción. “LAS QUINIELAS PROBARÁN NUESTRAS (a) sospechas; (b) adivinanzas; (c) incertidumbres; (d) certezas”. Igual que siempre, escogí bien la (c) como la menos ilógica ante simples corazonadas o certezas imaginarias.

Tuve 7 aciertos y 3 erróneas o indefinidas: un buen desempeño desde que empecé estos ejercicios en 2004.

Copio ahora unos renglones de hace un año: “Al continuar las deficientes reacciones del Gobierno Federal se confirman nubarrones. Domina lo sombrío o imprevisible y no quiero ser ingenuo ni atinarle a adivinanzas pesimistas; aunque se vislumbra un año aún más negativo, podremos buscar cada día algo mejor. Quién quite y lo logremos… de tal forma que no sea el peor año de nuestras vidas.

Fíjense, la habilidad para evitar conflictos o polémicas no servirá de mucho a la hora de gobernar —en vez de administrar— el desbordamiento de problemas. Tampoco para encarar con hechos las demandas de cambios ante inercias de negligencia o descomposición. Al tiempo”.

En fin, queda a su opinión si siguen vigentes, y sólo termino de reproducir aquellos párrafos: “Se dice que la inteligencia puede producir sordera, pero el verdadero talento no le debe temer tanto a lo que piensen otros. Miren, aunque será útil calmar intereses que se verían afectados… requerimos un rumbo renovado con mayor determinación”.

Bien, el 6 de enero les tendré aquí mi nueva Quiniela para el duro año que iniciamos este lunes.

* CHILPAYATITO, TUNITA FRESCA, CAPULLITO de algodón, México está de fiesta… cantaba nuestro tenor invidente Alan Pingarrón en el Concierto Navideño de la Sinfónica de Minería en la Sala Netzahualcóyotl de la CdMx. Que el recién nacido se defienda a lo largo de 365 días a partir de la medianoche del domingo.

* ARTURO MEADE, HERMANO MAYOR o segundo padre para algunos, se ha ido y continúa entre nosotros.

