2017, año de triunfo para los privilegiados y derrota para los que no llegaron

Por Miryam Gomezcésar.

El balance anual que se realizan en los medios de comunicación, destaca triunfos y las derrotas de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. Desde luego para él, cierra con broche de oro el 2017, pese al caudal de problemas acumulados, los yerros que se reflejan en el declive de su candidato que no termina de cuajar y el rechazo a su forma de gobernar.

Aunque las vacaciones y festejos mantienen distraída a la comunidad, en el escenario político no hay descanso y el tiempo de la definición de candidatos en las alianzas y los independientes está a marchas forzadas porque en plena negociación no terminan de definirse. En los partidos políticos hacen malabares para no lastimar más a su descuidada militancia. Las fracturas son inevitables y el desgrane en esas desgastadas organizaciones es cada vez más frecuente, se da en racimo, lo hacen visible, quieren que se note y trasciende.

La alianza oficial es una mescolanza viscosa que no convence ni en su publicidad engañosa, con un PRI desacreditado que tiene entre sus filas todos los símbolos de la corrupción y la impunidad, no puede ser más desafortunado para su candidato con José Antonio Meade, que, aparte, debe jalar al PVEM vinculado a los más oscuros negocios familiares de la dinastía del niño verde Jorge Emilio González Martínez y, para colmo, Nueva Alianza, un partido creado por la profesora Elba Esther Gordillo, figura que rechazan pero van con ella en alianza.

En la otra esquina, luego de tantas bajas de sus figuras más importantes, la reciente renuncia de Pablo Gómez, una de las figuras más emblemáticas del movimiento estudiantil del ’68 y fundador del PRD, para integrarse a Morena y, en secuencia consecutiva la de los michoacanos que de plano dijeron a su dirigencia nacional que renuncian porque rechazan la incongruencia de ser representados por un candidato de derecha como abanderado de la alianza Por México de Frente para la Presidencia de la República, que contraviene los principios fundamentales de la izquierda, ambos casos tienen ya un efecto dominó entre la militancia en los estados.

A la pésima ecuación que desde su inicio resultó la pepena de partidos, de sí fragmentados, tras la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional que vaticinaba una lucha intestina dentro y fuera para Anaya, la respuesta en la precampaña no pudo ser más reveladora cuando, desde distintos frentes, se habló de una alianza destinada al fracaso.

En el tiro al blanco está la alianza que apoya la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Aunque no es lo mismo trabajar para que él llegue a la Presidencia y permitir que los partidos del Trabajo y Encuentro Social mantengan su registro, que aceptar que sean las mismas figuras públicas desprestigiadas las que encabecen en las entidades las candidatura que corresponderían, conforme a la idea de la democracia, a su verdadera militancia, la que fundó el movimiento.

En Quintana Roo, en los partidos políticos las cosas están igual. Todo lo que se diga es conjetura porque la determinación definitiva depende de los acuerdos que están en proceso y no se han concretado totalmente. El problema es quién encabece las alianzas.

Los espacios que se concursan de los mal llamados puestos de representación popular como las presidencias municipales, diputaciones locales o las federales y senadurías, hace mucho que son de representación personal, del gobernador y del presidente en turno porque son pocos los que al llegar cumplen su responsabilidad con sus representados los ciudadanos.

La preocupación mayor tiene que ver con la percepción de que se cocina un fraude motivado por la actuación del arbitraje en la pasada elección, magistrados y consejeros que siguen siendo los mismos en diferente puesto, pero también la lentitud para los procesos judiciales contra funcionarios y representantes populares (lease desde familiares, amigos, compadres, periodistas y gente que sin reparo alguno se prestó al relajo y presunto desvío de recursos públicos.

El regreso por extradición del presidiario Roberto Borge Angulo el próximo 4 de enero, será un distractor más en el proceso electoral pero una derrota anticipada para el gobierno de Carlos Joaquín González, que no previó, no supo, no quiso o pactó para que así sucediera y que la defraudación sólo fuera piedra de escándalo porque los sumisos diputados de la XV Legislatura nada hicieron para modificar los términos legales para endurecer la penalización de los fraudulentos y, como robar del erario no es delito grave, Borge Angulo saldrá victorioso a gastar lo desviado ¿Alguien intervendrá para lo contrario? Desde luego que no.

El ridículo papelón del diputado panista plurinominal E. Lorenzo Martínez Arcila, líder de la XV Legislatura en el Congreso local, no tiene desperdicio ni puede ser más desafortunado tras la aprobación de los magistrados para ocupar los puestos del Tribunal de Justicia Administrativa es uno más de sus dislates que pegan directo al gobernador a quien, dio sea de pasó, inculpó de la falta de rigor en la revisión del expediente curricular de los participantes que ocasionó que un colado tuviera que renuncia tras ser aprobado por no cumplir con los requerimientos ¡Total!, si nadie revisa ¡Que pase el desgraciado! dijera el clásico.

Con tanto iluminado en las instituciones públicas, no se entiende que el tren del gobierno se atasque como sucede. Aunque 2018 trae consigo una nube oscura de pesimismo para la estabilidad por lo que se vive y lo que se observa, el resultado del proceso electoral será determinante para el equlibrio social.

Aunque la llamada macro economía aseguran que es sólida, los especialistas están a la expectativa de los nuevos desafíos que derivan de tres factores que pueden afectarla como es el costo del dólar, el crecimiento económico y la inflación. Cuando la espiral inflacionaria se acelera más allá de lo previsto como ahora sucede (6.3%) y la volatilidad del peso llega a cifras históricas ($20.15 pesos por dólar) pese a la millonaria venta de billetes verdes que realiza el Banco de México para frenar su depreciación, la tranquilidad se pierde aunada al vaticinio de una probable crisis financiera mundial en el primer semestre del año, el panorama del 2018 es desalentador.

En este difícil trance, si se lograra frenar el acelerado avance del crimen organizado que domina en los litorales de Quintana Roo, así como los indicadores de la corrupción y la impunidad en los gobiernos, no todo estará perdido porque, para consuelo de sus habitantes, la afluencia de visitantes que garantiza el deslizamiento del peso frente al dólar, será un respiro, una garantía de supervivencia para las familias y eso es importante. Por lo mismo, más que quedar bien con los eternos vividores enquistados en el presupuesto oficial, el gobernador debería privilegiar bajar el nivel de inseguridad que lamentablemente crece.