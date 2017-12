Paris Hilton convierte sus noches de fiesta en un negocio

México.- Durante la década del 2000, la socialité Paris Hilton era conocida como la heredera del imperio Hilton, quien siempre daba la nota por sus famosas fiestas, actualmente aquella chica quedó atrás para dar paso a la empresaria que logró convertir sus noches en un rentable negocio.

Después de su paso por aquella polémica época en que constantemente se le veía de parranda, que ahora representa un negocio cada que la modelo se presenta en su faceta como DJ.

Hilton dijo en entrevista con Notimex: “Sí. Definitivamente convertí el ir a fiestas en un negocio”.

En su reciente residencia como DJ en un conocido club nocturno de Ibiza, la también cantante, llegó a cobrar hasta 260 mil euros por sesión, según reportes del medio especializado TMZ, dicha estadía duró un aproximado de cinco años.

Pero la empresaria lo que más destaca es que ahora puede tener una interacción más cercana con sus seguidores: “Cuando salgo (de fiesta) es muy divertido porque puedo tocar música para mis fans y entretenerlos en todo el mundo.

“Entonces esa es una de las cosas que amo, es ver a mis seguidores cuando voy a fiestear, verlos bailar, en Ibiza y en cualquier lugar al que viajo amo actuar para ellos”, relató.

Debutó como DJ el 23 de junio de 2012, durante el “Pop Music Festival” en Sao Paolo, Brasil, ocasión en la que tuvo problemas con los tornamesas y fue así que el escrutinio público la descartó como una artista seria en la industria.

Sin embargo, este 2017 la prestigiada revista Time la consideró como “Una DJ increíblemente exitosa”, mientras que en un artículo de Forbes se le reconoce como “una de los DJs top del mundo”.

Inmiscuida en este negocio, después de más de una década prepara una nueva producción discográfica en la que asegura tendrá influencias de los ritmos electrónicos con los que ahora trabaja, pero se mantendrá en su característico sonido pop.

“Amo el deep house, estuve muy inspirada en ello. Mi álbum no va a ser deep house va a ser como… Pop… Tipo techno pop y música dance, pero amo el deep house también”, compartió.

El producto podría estar listo para el 2018 y se espera su lanzamiento “muy pronto, sólo estoy terminando el nuevo single ahora mismo, y voy a salir a grabar el nuevo video musical, así que con suerte el próximo año”, aseguró la también actriz.

Su primer álbum titulado simplemente “Paris” fue producido por su propia disquera llamada Heiress Records en asociación con Warner Bros. El material vio su debut en las tiendas durante el 2006, mismo del que se desprendieron los sencillos “Stars are blind” y “Nothing in this world”.

Desde aquel entonces únicamente ha mantenido a sus fans con singles como “Good Time” en 2013, “Come alive” (2014), y el más reciente “High off my love” en 2015.

Ntx.