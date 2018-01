Al empezar 2018, Ariana Grande comparte nueva música

Los Ángeles.- La cantante estadunidense Ariana Grande se prepara para recibir el año 2018 con música nueva, parte de la cual compartió a sus seguidores en redes sociales.

“Nos vemos el año que viene”, publicó en sus páginas oficiales la intérprete de temas como “Side to side”, justo antes de dar por concluido el años 2017.

El texto iba acompañado de un pequeño video donde se aprecia un fragmento de la grabación de estudio, mientras que de fondo se escucha la frase cantada “Mmmmm… You can feel it, feel it” con una melodiosa interpretación.

El medio especializado E! Online reportó, además, que un par de semanas antes de terminar 2017, la intérprete de 24 años compartió en sus historias de Instagram algunos “clips” donde mostraba su paso por un estudio de grabación.

En tanto que a mediados del pasado diciembre, la revista Billboard publicó en redes sociales que Grande confirmó a sus fanáticos que ya trabajaba en un nuevo disco.

La última producción discográfica de Ariana Grande, “Dangerous woman”, debutó en el año 2016 y de ella se desprendieron los temas “Dangerous woman”, “Into you”, “Side to side” y “Everyday”.

