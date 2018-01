¡De gastos y políticos!

Por Raúl Flores Martínez

Estamos en época electoral, una época maravillosa llena de buenas voluntades y promesas de un país próspero, de un estado o municipio lleno de seguridad, trabajo y amor, promesas que se quedaran en el cajón una vez que se gane el puesto a elección popular que se pretende.

Estamos en una época donde debemos analizar cada una de las propuestas que hacen cada uno de los candidatos, propuestas que si usted se da cuenta son espejismos que no se podrán llevar a cabo. La política no se hace de buenas voluntades.

Le voy a poner un ejemplo, datos de una nota de mi compañera reportera Aurora Zepeda del periódico Excélsior, “Por realizar diversos gastos sin objeto partidista –como la adquisición de rosas, contratación de mariachis o pago de tenencia de vehículos– el Partido Acción Nacional recibió diversas multas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE)”

“En San Luis Potosí el PAN gastó 88 mil pesos para comprar rosas, contratar un mariachi y regalar bolsas de dulces el 14 de febrero de 2016. En tanto, en Veracruz no pudo justificar compras por 2.3 millones, y un gasto por “coffee break” que ascendió a 308 mil pesos”.

Gastos que muchas veces son a nivel personal, gastos que debería ser sufragados por cada uno de los políticos que están dentro de los Partidos Políticos, flores, chocolates, café, productos que no hacen política.

Estamos en una etapa de la vida del país donde usted debe de pensar a quien debe darle su voto, no es justo que millones de mexicanos que se despiertan a las 4-5 de la mañana y salgas a trabajar más de 12 horas tengan un salario mínimo, mientras esos políticos gasten el presupuesto en flores, dulces, chocolates y demás.

Cada vez son más recurrentes las prácticas de gastarse el presupuesto que generan los miles de pesos de pagos de impuestos que millones de mexicanos, que de manera inconsciente mantenemos políticos flojos que viven sangrando una y otra vez los recursos que generamos con largas jornadas de trabajo.

Debemos entender que la política, la democracia, los cambios sustanciales del país no se hace desde las redes sociales, esos cambios se hacen exigiendo y no en las calles, sino en las casillas, se hace reflexionando por quien debe de votar, para después no quejarnos y mentar madres por el político que nos gobierna y nos roba.